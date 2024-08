Jak jste připraveni na nadcházející ročník v okresu? Standardně. Máme obsazeny všechny komise. V pátek nás čeká předsezónní seminář rozhodčích, Rozpis soutěží je ve finální kontrole a připraven k vydání. Co se týče počtu družstev v soutěžích dospělých, tak máme o jedno více než v minulé sezoně. Nárůst u mládeže je ještě vyšší, na rozdíl od okolních okresů máme například 17 týmů v soutěži dorostu, i když tedy jeden jsme adoptovali opět z okresu Tábor, kde by neměl kde hrát, soutěž dorostu tam nemají vůbec.

Je něco, s čím jste se v letní přestávce museli vypořádat a co jste museli vyřešit?

Vypořádat jsme se museli s aplikací změn v řádech Fotbalové asociace České republiky, které nevnímám vždy pozitivně a které musíme “propsat” do našeho Rozpisu soutěží a musíme na ně připravit i rozhodčí a zvyknout si budou muset i kluby, hráči a funkcionáři. Měli jsme v létě výroční Valnou hromadu dohromady s losovacím aktivem a na ní sami kluby, i když nejtěsnějším rozdílem, rozhodovaly o počtu skupin soutěže 4. tříd - jestli bude sehrána ve dvou skupinách nebo ve třech - zůstalo rozhodnutím samotných klubů u dvou, i když má jedna z nich 15 týmů a druhá 14. Tento ročník jsme také řešili více doplňování týmů z nižších soutěží do vyšších s ohledem na to, že některé kluby přihlásily dobrovolně své týmy do nižší soutěže, než na kterou měly nárok.

Chystají se letos nějaké novinky v rámci okresu nebo bude vše při starém?

Novinky jsou dané již výše uvedenou změnou řádů FAČR, takže například při opakovaném (tzv. hokejovém) střídání, které u nás uplatňujeme v dospělých v soutěží 4. tříd, mají týmy možnost střídat až sedm hráčů (možné maximum ze zápisu o utkání), doposud to bylo pět. Novinkou je též formát soutěží starších žáků, hrajeme 10+1 - naše týmy, které případně postoupí do vyšších soutěží, tak budou dle našeho názoru konkurenceschopnější, stejně jako naše okresní výběry.

Po minulé sezoně proběhla reorganizace soutěží. Jak se tato událost dotkla soutěží na Benešovsku?

Jde o to, kterou reorganizaci myslíte. Reorganizace proběhla na úrovni Středočeského krajského fotbalového svazu, kde jsem místopředseda. Tam jsme si zrušili dobrovolně, z našeho pohledu rozhodně ku prospěchu fotbalu, jednu B-třídu. Pro náš okres to určitě znamená výrazné zkvalitnění naší nejvyšší soutěže, Okresního přeboru, protože v něm nově v této sezoně budou tři týmy, které v minulé sezoně působily na krajské úrovni. Druhá změna v systému soutěží je zatím jen v názvosloví, vychází to z nových stanov FAČR, naše soutěže se postupně překlopí z tradičních názvů jako je Okresní přebor, III. a IV. třída, na označení 8. až 10. liga. Pro nadcházející ročník jsme ponechali původní názvy a doplnili je v závorce předmětným označením ligy, chystáme se to příští rok otočit a další rok už tradiční názvy opustit. Osobně si myslím, že je to krok správným směrem, ostatně jsem ho v rámci různých pracovních schůzek či pracovních skupin v rámci FAČRu, kde jsem účasten, podporoval.

Okresní přebor má celkem šest nových týmů, což je polovina soutěže. Bude letos atraktivnější, napínavější, zamotanější či nikoliv?

Předpokládám, že určitě bude zajímavější, jen se bojím, aby nám ten hojný už zmíněný přísun týmů ze shora, hojný přísun týmů zespoda, díky také již zmíněnému doplnění, neotevřel trochu nějaké nůžky v kvalitě, snad bude tedy Okresní přebor - 8. liga, opravdu atraktivnější ve všech svých utkáních.

Loni byl osobností OP například Radek Šírl v Nespekách. Jaké osobnosti či týmy budou největšími lákadly sezony?

Já věřím, že největším lákadlem sezony je a bude férový fotbal. Ten začíná a případně končí zejména u funkcionářů klubů. Z týmů bych předpokládal, že to budou nováčci Okresního přeboru ze shora, ale i ambiciózní rezervní tým Poříčí, který nám do Okresního přeboru postoupil a který si vypomáhá hráči úrovně Krajského přeboru (5. ligy) - nutno podotknout, že zcela dle pravidel, tak jak jsou stanovena pro soupisky a možnost startu hráčů ze soupisky v nižších soutěžích. A mimochodem, osobnosti u nás na okrese máme nejen mezi hráči a funkcionáři klubů, ale třeba i v komisích OFS, uvedl bych v tomto případě pana Luďka Procházku, předsedu Komise mládeže OFS Benešov, významnou trenérskou a metodicko-koncepční kapacitu, jehož rukopis je už na práci Komise mládeže a také celého OFS vidět.

Na co se mohou fanoušci a diváci těšit směrem k nadcházející sezoně?

Na fotbal, protože to je v oblasti sportu fenomén, je největší, co se týče členské základny, je největší, co se týče počtu klubů, týmů, soutěží, je zdaleka na nejvíce vesnicích v celé naší republice a je tak leckdy i posledním držitelem nějakého společenského života v těchto obcích. Mimochodem, Okresní fotbalový svaz Benešov je největším fotbalovým okresem, dokonce větším, než některé fotbalové kraje, takže naše komise se mohou těšit zase na spoustu odpovědné práce. Všichni ve fotbalovém hnutí se pak těšíme na nový Informační systém FAČR, který by nám měl třeba právě v těch komisích tu práci ulehčit. Nicméně, zpět směrem k fanouškům a na co se mohou těšit oni - třeba finále Poháru OFS opět plánujeme sehrát na druholigovém stadionu Vlašimi pod umělým osvětlením. Už to tak mělo být tento rok, ale nešlo tomu úplně naproti složení finalistů poháru, pokud to příští rok bude dávat smysl, může to být zajímavé zpestření samotného závěru sezony. Mimochodem, možná tamtéž, ve Vlašimi, by se mohl konat i námi organizovaný dívčí fotbalový turnaj, který je v oblasti ženského fotbalu naší výkladní skříní a možná nejen naší.

Příští rok 2025 je pro celé fotbalové hnutí volební, budete obhajovat svoji pozici předsedy OFS?

No vidíte, takže některé výše uvedené nemusí platit, pokud neobhájím a příští předseda se rozhodne jinak. Život není tak jednoduchý, abych nyní mohl říci 100% ano, ale pokud nebude proti osud, spíše ve své negativní rovině, tak bych rád post předsedy OFS obhajoval a obhájil. Myslím si, že jsem za své dosavadní působení od roku 2021 ve svazovém fotbale, nejen tom okresním, ale třeba i tom krajském, ukázal, že pro něj mohu být přínosem. Mám trochu jiný styl, než je někdy ve fotbale obvyklý, přistupuji k němu hodně manažersky a občas tím i narazím, myslím ale, že je vidět, že své manažerské zkušenosti umím ve fotbale uplatnit, umím třeba i tzv. “sehnat peníze” - OFS Benešov má nejen díky podpoře od FAČR rozpočet vyšší, než některé kraje. Budu rád ve své činnosti v čele OFS Benešov pokračovat, pokud bude poptávka po tom, co nabízím - rovný přístup ke všem, fotbal bez výhod i nevýhod jen pro někoho. A pokud obhájím svůj post na okresní úrovni, budu chtít kandidovat i na tu krajskou, protože jsem přesvědčen, že největší fotbalový okres v ČR by měl mít svého zástupce ve vedení největšího fotbalového kraje v ČR.