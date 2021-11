Vraťme se úplně na začátek. Jak ovlivnil počátek pandemie okresní fotbal na Benešovsku?

Dvě předchozí sezóny se kvůli epidemii koronaviru COVID-19 nedohrály. To samozřejmě ovlivnilo fotbalové hnutí nejen u nás na okrese, ale napříč republikou. Byly jsme v tomto směru ale jedním z nejaktivnějších fotbalových okresů a v květnu a červnu roku 2021 jsme uspořádali náhradní soutěž Letní pohár OFS, a to ve čtyřech kategoriích - dospělí, dorost, starší žáci a mladší žáci. Zapojilo se celkem 56 týmů a sehrálo se v rámci ní 320 zápasů.

Jak komplikované bylo připravit soutěžní sezónu 2021-2022?

Právě i díky zmíněnému Letnímu poháru OFS to bylo méně komplikované, i přes změny, které se v rámci strukturu OFS udály po březnové Valné hromadě. Letní pohár posloužil dobře nejen týmům, ale i rozhodčím a komisím v novém složení. Pro tuto sezónu jsme učinili nějaké drobné změny, kterým jsme vyšli vstříc potřebám klubů v rámci jejich covidové situace, myslím tím například možnost sdružených týmů ve 4. třídě a nebo změnu týkající se povinnosti přihlášení Okresního poháru pro týmy ze 3. tříd. Tento ročník máme o 3 soutěže méně, ubyla jedna skupina 4. tříd, jedna starších přípravek, dvě mladších přípravek, ale přibyla soutěž předpřípravek formátu 3+0. Nicméně z pohledu počtu týmů hrajících okresní soutěže dospělých i mládeže jsme na stejném počtu. Stanovení termínu začátku soutěže pak navazovalo na termínovou listinu krajských soutěží a stejně tak tomu bude v jarní části, jejíž zahájení předpokládáme o víkendu 26 a 27. března 2022.

Podzimní část je odehraná. Jak podle vás probíhala?

Naštěstí bez velkého negativního vlivu epidemie COVID-19, což je nejdůležitější (důrazně). Celkově lze průběh sezóny hodnotit jako ne více problémový, než tomu bylo v sezónách předchozích. A mimochodem, v době realizace tohoto rozhovoru není ještě ze sta procent dohráno, ještě nás čekají nějaké dohrávky v mládežnických soutěžích, například i zápasů, které byly odloženy z důvodu kovidové karantény týmu.

Byl zápas Libouň - Vracovice ve IV. třídě jediným problematickým?

Byl jediným problematickým kvůli napadení rozhodčího a Disciplinární komise byla nekompromisní, což ve výsledku ohrožuje “provozuschopnost” potrestaného týmu, ale takové věci není možné tolerovat. Chceme hrát fotbal, ale vše má své hranice. Řešilo se třeba i poškození vozu rozhodčího nebo vyloučení hráčů, které pak nebylo v Zápise o utkání v Miřeticích. Týden co týden pak zejména STK a DK řeší běžná provinění proti Rozpisu soutěží či Soutěžnímu řádu, včetně kontumací za nedostavení se k utkání. Aktuálně ovšem řešíme jednu kontumaci odehraného zápasu, a to na základě jak skutečností uvedených v Zápise o utkání rozhodčím, tak protestu jednoho z týmů. Jedná se o neoprávněný start hráče, ovšem nejde v tomto případě o start hráče, který není součástí daného týmu, ale bohužel předmětný hráč nebyl uveden v Zápise o utkání, kdyby tam uveden byl, vše by bylo v pořádku.

Lze si ze zápasu v Libouni vzít ponaučení, aby se podobná situace neopakovala?

No, upřímně, já osobně si myslím, že z incidentu tohoto typu si nelze vzít ponaučení, nelze tomu zabránit. K fotbalu emoce patří, bez emocí by to byla pro hráče i diváky nudná hra, ale vše má své limity. Fungovat může jediné - prohřešek a trest. Ale přesto si nemyslím, že k něčemu podobnému zase někde nedojde, bohužel, jsme jen lidé. Chci věřit, že to nebude zase na stejném místě.

Jaké pocity v sobě máte, když se k tomuto utkání vracíme?

Zajímavá otázka. Ve fotbale působím na funkcionářských funkcích už přes dvacet let. Aktuálně na všech úrovních amatérského fotbalu, protože jsem nejen předseda OFS Benešov, ale i místopředseda Středočeského krajského fotbalového svazu a i člen Řídící komise pro Čechy FAČR. Na všech těchto úrovních řešíme týden co týden různé problémové situace, včetně podobných té z tohoto zápasu. Ve všech těch případech vidím společného jmenovatele, a to je intolerance a přesvědčení, že někdo jen nedělá chyby, ale, že je to úmysl. Upřímně mi to na úrovni 4. třídy, v zápase týmů, kterým takzvaně o nic nejde, tedy nesestupuje se a ani jeden z těchto týmů není adeptem na postup, přijde úplně zbytečné. Takže, k čemu bych chtěl vyzvat, k větší toleranci a vzájemnému respektu. Každý děláme chyby, ale když hráč třeba nepromění penaltu, tak mu také spoluhráči v uvozovkách nenafackují. Přijde mi bohužel, že je stále ve fotbale naší úrovně zakořeněn jeden vzorec: my hrajeme fotbal pro radost a rozhodčí jsou tu od toho, aby nám tu radost kazili. Ne, i rozhodčí mají fotbal rádi a proto jsou týden co týden na hřištích.

Jaká je situace ohledně rozhodčích v okresních soutěžích? Máte jich dostatek?

Na tuto otázku existuje univerzální odpověď: rozhodčích není nikdy dost. Na druhé straně, protože jako místopředseda SKFS vím o situaci s rozhodčími na jiných okresech v našem kraji, tak i v tomto případě jsme nadprůměrní. Jako nejdůležitější vidím to, že na listině rozhodčích je zhruba stejně lidí, jako tomu bylo dříve. Někteří rozhodčí skončili či odešli do jiných okresů, ale tento úbytek jsme dokázali nahradit novými a další máme připraveny. Dařilo se tak většinou obsadit zápasy Okresního přeboru třemi nominovanými rozhodčími, většinu zápasu 4. třídy nominovaný rozhodčím, některé důležité zápasy 3. tříd taktéž třemi rozhodčími. I když, čím blíže konci sezóny, díky brzkým začátkům odpoledních zápasů, to bylo složitější, a to i proto, že naše Komise rozhodčích musí obsazovat i zápasy soutěží Řídící komise pro Čechy (mládežnické ligy a divize) hraná na našem okrese.

Když jste byl zvolen do funkce předsedy OFS, tak jste řekl, že chcete nastavit systém výchovy mládeže, nastavit školení pro trenéry. Daří se slib plnit?

Toto musí zhodnotit především kluby, ale z pohledu mého jsme v oblasti mládeže učinili velký pokrok. Základem je fungující Komise mládeže, která neexistuje jen formálně, jsou za ní reálně vidět výsledky její práce. Výběry U11 a U12, výběr mladšího dorostu, dva dívčí výběry. Aktivně působící GrassRoots Trenér Mládeže a fungující projekt Svépomocné skupiny trenérů, který využívá dotačního titulu Středočeského kraje, v rámci kterého realizujeme vzorové tréninky v klubech, semináře pro trenéry, workshopy pro rodiče.

Navíc se věnujete také dívčímu fotbalu…

v oblasti dívčího fotbalu jsme aktuálně chápáni jako leadeři mezi okresy nejen v rámci Středočeského kraje, díky námi uspořádanému turnaji v červnu v Úročnici, kterého se zúčastnil i předseda FAČR pan Petr Fousek, i v rámci celé ČR.

Hovořil jste také o organizování zasedání výkonných výborů s účastí fotbalové veřejnosti. V tomto směru tedy také došlo ke změnám?

Tady narážíme na epidemiologická opatření a zájem té fotbalové veřejnosti. I přesto jsme už zorganizovali jedno výjezdní zasedání VV v Pravoníně a pak setkání s kluby v Úročnici, a to i za účasti zástupců Výkonného výboru Středočeského krajského fotbalového svazu. Z účastí klubů na těchto akcích jsem upřímně řečeno zklamán. Snažíme se k tomu ale velmi otevřeně a transparentně informovat kluby všemi možnými informačními kanály. Aktivně využíváme web, Facebook a i WhatsApp skupinu s kluby. Samozřejmě zveřejňujeme všechny zápisy z jednání VV a komisí, v důležitých věcech i komuniké předsedy či komuniké VV. Naposledy v případu podezření na vyloučení jiného hráče hostů v zápase Vrchotovy Janovice s Pyšely.

S koncem okresních fotbalů cítíte úlevu?

Slovo úleva bych nepoužil, ale jsem rád, že za sebou máme polovinu sezóny bez výraznějších problémů i přes překážky, které před nás třeba staví neustále se měnící koronavirová opatření. Snažili jsme se být v tomto směru klubům, ale i rozhodčím, co nejvíce nápomocni a ulehčit jim práci, jak jen to šlo. Zejména jsme se snažili naše okresní opatření měnit co nejméně, méně častěji, než tak činilo např. Ministerstvo zdravotnictví.

Jak bude vypadat vaše práce předsedy OFS během zimní přestávky?

Být předsedou OFS je zejména manažerská funkce. Tedy, nebudu sice řešit problémy, které vyplývají z odehraných zápasů, rozhodnutí komisí a podobně, ale určitě budu řešit účetní závěrku, vyúčtování dotací, které se nám podařilo získat a je jich více, než kdy předtím. Pak samozřejmě i rozpočet a plány na příští rok, včetně možností využití dotačních titulů přímo OFS a nebo kluby. Myslím, že se nudit nebudu, ale současně přiznávám, že v prosinci, kolem Vánoc, chci úplně vypnout, včetně toho, že chci vypnout svůj mobilní telefon a nabrat síly do dalšího působení, věnovat se více rodině, tento rok jsem se stal poprvé dědečkem a chci si v těch dnech více užít svého vnoučka!

Prozraďte jednu věc, kterou si přejete do zbytku sezony.

Tak tady budu velice stručný, to přání je jediné: ať se sezóna dohraje a máme zase sestupující a hlavně postupující, po dvou promarněných sezónách už to fotbal na okrese potřebuje.