Obec Pravonín na Benešovsku má zhruba 570 obyvatel. Tamní fotbalový oddíl TJ Sokol Pravonín má kromě hlavního týmu také rezervní B mužstvo. Hlavní tým hraje třetí třídu a rezerva čtvrtou. Důležitou postavou klubu je sedmatřicetiletý Miloš Janáček, působí v hlavním týmu i rezervě. Hlavní tým je po sedmi odehraných zápasech ve třetí třídě na třetí pozici, rezerva je v nižší soutěži se šesti body třetí od konce. „Sezónu béčka bych označil jako na houpačce. Hodně záleží na tom, jací hráči znovu hrají. Roli hraje také to, zda do zápasu nastupuji já, nebo jsem s hlavním týmem," poznamenal trenér rezervy Miloš Janáček, který v případě potřeby do zápasů nastupuje jako hráč v poli.

ANÁČEK DAL V ZÁPASE ČTYŘI GÓLY

B tým Pravonína je po sedmi odehraných zápasech v tabulce IV. třídy s šesti body na desáté pozici z dvanácti. První říjnový víkend si mužstvo připsalo druhou výhru v sezóně, porazilo TJ Želivan Hulice vysoko 10:1. Miloš Janáček se na triumfu podílel čtyřmi góly. „V kariéře jsem už nějaké hattricky vstřelil, ale čtyřikrát během jednoho zápasu jsem se trefil poprvé, myslím,“ vrátil se k povedenému utkání. „První gól padl po akci z levé strany, šel jsem sám na brankáře a prostřelil jsem ho. Druhý gól padl poté, co brankář vyrazil míč a já dorážel do prázdné brány. Třetí gól jsem vstřelil do prázdné branky po situaci dva na jednoho, kdy mi přihrával Libor Vlasák. Čtvrtý gól padl znovu po akci z levé strany, dostal jsem míč někam na desítku a z první jsem zakončoval,“ popsal jednotlivé své gólové situace.

PROSTOR DOSTÁVAJÍ MLADÍ HRÁČI

Málokterý amatérský fotbalový oddíl v České republice má velké množství hráčů. Pravonín patří mezi ty, jejichž kádr je užší. „Pokud máme málo fotbalistů, tak lepíme sestavu béčka dorostenci. Jsou to mladí kluci, z žáků jsme udělali dorost,“ řekl Janáček a doplnil, že prostor dostávají i čtrnáctiletí hráči. „Snažíme se je pravidelně stavět do zápasu. Herní prostor dostávají.“

VŠECHNY ZÁPASY HRAJÍ VENKU

Během letních měsíců získal Pravonín dotace na výstavbu nových kabin, zázemí a rekonstrukci hřiště. „Je dobře, že se dává hřiště dohromady. Nebylo jedno z nejrovnějších,“ okomentoval někdejší stav hrací plochy Janáček. Právě kvůli rekonstrukci hrají oba pravonínské týmy mimo svůj domov. „Áčko hraje všechny zápasy venku, béčko v podstatě taky. Máme jako domovský stadion Vracovice, ale je to náš dočasný domov. Podzimní část sezóny je pro nás v tomto ohledu obtížná,“ připomněl nepříjemnou okolnost budování nového sportovního areálu hrající trenér.

Fotbalisté Pravonína netrpělivě vyhlíží období, kdy budou svá domácí utkání hrát skutečně v domácím prostředí. „Myslím, že můžu mluvit za všechny. Moc se těšíme na to, až se rekonstrukce dokončí a budeme hrát doma před vlastními fanoušky. Zatím všechno probíhá podle plánu, vypadá to, že to klapne. V nejbližší době by se mělo zatravňovat hřiště, které se předělávalo,“ popsal blížící se práce trenér Miloš Janáček. „Výstavba kabin a zázemí už také nějak pokročila, jsme nad zemí, jak se říká,“ dodal se smíchem.

Miloš Janáček zastává hned několik funkcí v rámci klubu. V zápisech o utkání figuruje mezi hráči hlavního týmu i rezervy, někdy bývá uveden jako trenér nebo vedoucí. „Být hrajícím trenérem je náročné. Dávat dohromady dva mančafty není úplně snadné, ale zvládnout se to dá. K ruce mám Honzu Nováka, který mi pomáhá s béčkem,“ uzavřel Miloš Janáček.