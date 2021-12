Jak hodnotíte podzimní část sezony?

Určitě pozitivně, před sezonou jsme získali několik mladých hráčů. Řekl bych, že se fotbal v Keblově posunul dopředu. Už nás hraje jedenáct a ne osm nebo devět jako tomu bylo dřív.

Který z mladých hráčů vás nejvíce oslovil?

Nechci jmenovat konkrétní hráče. Je jich více a střídavě se daří jednomu, a pak zase druhému. Občas nějaký zápas vyjde hůře, jindy lépe.



Nicméně vstup do nového ročníku nebyl asi optimální, že?

To bylo způsobené tím, kolik hráčů jsme měli k dispozici. První zápas jsme hráli v osmi, druhý možná v devíti. Třetí možná už v deseti. Dalším faktorem je pak to, že se nám v průběhu sezony podařilo sehnat hráče, který je šikovný a naši hru posunul dál.

S jakými cíli jste vstupovali do sezony?

Přežít (smích). Našim cílem je hrát přijatelný fotbal, což si myslím, že se daří. Ve druhé polovině podzimní části už to bylo výrazně lepší.

Když se ohlédnete za odehranými zápasy, který byl nejvíce povedený?

Řekl bych, že nejpovedenější byl zápas v Louňkovicích. Tam jsme hráli asi nejlepší fotbal.



Chystáte během zimní přestávky změny v kádru?

To v podmínkách Keblova nikdo neví. Doufám, že nikdo neodejde, to bude hlavní. Pro jarní část nemám domluvenou žádnou posilu.

Se současnou podobou kádru jste spokojený?

Přímo spokojený nemůže být člověk nikdy, ale myslím, že to vůbec není špatné.

V současné době mohou sportovat v podstatě jen očkovaní lidé. Je to pro vás směrem k jarní části komplikace?

Pokud by toto nařízení zůstalo, tak ne všichni hráči byli očkovaní. Nejsem schopný odpovědět, ale doufám, že to pro nás komplikace nebude.

