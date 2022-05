Jak se rodila výhra proti Tichonicím? Zápas to byl pro nás důležitý, protože letos hrajeme o záchranu. Jsem rád, že se to takhle povedlo a naplno jsme bodovali.

Jak se vám osobně hrálo proti tomuto soupeři?

Osobně se mi hrálo dobře. Musím ale vyzdvihnout výkon celého týmu. Bez spoluhráčů bych góly nedal a děkuji jim za to, jak hráli.

Coby autor čtyř gólů můžete být spokojený, že?

Po dlouhé době mi to tam spadlo víc než dvakrát, takže jsme spokojený. Byly to takové obvyklé góly, spoluhráči mi dávali dobré přihrávky a já je přeměnil v branky.

Kdy naposledy jste prožil takto povedený zápas?

Góly dávám docela často, ale víc než tři góly jsem nezaznamenal už dlouho. Vzpomínám si, že jsem dal pět branek Kamberku při výhře 10:0.

Jaké jsou vaše fotbalové přednosti?

No, to sám moc nevím. Řekl bych, že rychlost, kopací technika a výběr místa.

Jak jste se spoluhráči oslavil výhru?

Výhru jsme moc neslavili, kluci odjeli za rodinami a mladí dorostenci ještě nepijí (smích). Navíc v neděli měl zápas náš hlavní tým i dorost.

Mimochodem, kdo je vaším fotbalovým vzorem?

To je jednoduché, je to Cristiano Ronaldo. Žádný hráč mě nebaví více než on.

Jaké máte vzpomínky na své fotbalové začátky?

Začínal jsem za barákem u babičky na tartanu s kamarády zhruba ve dvanácti letech. Začínal jsem pozdě, dřív jsem jezdil na skateboardu. Pak jsem přešel na fotbal a zůstal jsem u něj dodnes.

Velké finále začíná! Startuje těžká baráž. V cestě Vlašimi stojí Teplice