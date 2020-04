Následujícího více než půl roku pak strávil v nemocnici a další rok v rehabilitačním zařízení. I přes veškerou péči lékařů je bohužel stále upoután na vozík. A pokud se má jeho stav zlepšit, potřebuje i nadále nepřetržitou péči a hlavně intenzivní rehabilitaci.

Proto se čerčanský fotbalový oddíl, se souhlasem vedení Slavoje Čerčany, rozhodl Lukáši Berkovi pomoci uspořádáním veřejné sbírky pomocí transparentního účtu. „Věříme, že spousta z vás, kteří Lukáše znáte, ale i ti, kteří tu možnost ještě neměli, a přesto jim jeho osud není lhostejný, budou ochotni pomoci,“ uvedli na svém webu zástupci Slavoje Čerčany, kterým se již podařilo pořídit základní pomůcky jako například elektrický invalidní vozík nebo plošinu umožňující jeho pohyb do schodů.

Prostředky, které budou pro Lukáše Berku vybrány, budou primárně určeny na jeho rehabilitaci, aby mu tak v co největší míře bylo umožněno zapojit se v budoucnu zpět do běžného života. „Lukášův stav neumožňuje, aby se o sebe dokázal postarat sám, a je tak závislý na péči svých nejbližších. To samozřejmě velmi komplikuje jeho rodině situaci směrem k zaměstnání a tím se opět snižuje objem finančních prostředků, které jsou k dispozici,“

Pokud budete chtít Lukáši Berkovi pomoci a přispět na jeho léčbu, využijte transparentní účet 000035-320164389/0800.