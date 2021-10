Pohár OFS Benešov zná své semifinalisty. Do další fáze soutěže postoupily kluby, které své úterní zápasy vyhrály.

Fotbalisté Ostředku po vyhraném zápase Poháru OFS | Foto: OFS Benešov

V úterý 28. září proběhlo třetí kolo okresního fotbalového poháru. V jednom ze zápasů nastoupil Ostředek proti Velíši. „V minulosti jsme tento pohár brali spíše za trest, ale už v minulé sezoně jsme se dostali do čtvrtfinále, které jsme nemohli odehrát. Kluci říkali, že by to letos chtěli minimálně zopakovat," sdělil Marek Škvor, který byl v zápise o utkání uveden jako hlavní pořadatel.