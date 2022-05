Minulý týden se hrál odvetný duel na půdě Ostředku, který cítil velkou šanci postoupit do finále. „Bylo znát, že jsme si do druhého zápasu přinesli náskok. Důležité bylo, že se nám podařilo dát rychlý gól. Možná byl začátek ovlivněný i tím, že se hosté postupně scházeli a do zápasu nenastoupil v nejsilnější sestavě. Křivsoudov z opakované penalty dokázal vyrovnat,“ okomentoval okolnosti druhého utkání předseda TJ Sokol Ostředek Marek Škvor.

Jakub Horák poslal domácí do vedení, hosté dokázali vyrovnat ještě v prvním poločase díky opakované penaltě. Podle rozhodčích došlo k předčasnému pohybu brankáře z brankové čáry. „Já jsem byl na druhé straně hřiště, měl jsem to napříč, takže jsem to moc neviděl. Pomezní sudí byl blízko a myslím, že to viděl dobře,“ vrátil se k důležitému momentu Škvor.

Benešov po boji padl na půdě plzeňské Viktorie

Dlouhou dobu to vypadalo, že základní hrací doba nerozhodne, smírný výsledek ukončil v 90. minutě Petr Florián, který proměnil pokutový kop. „Po zápase jsme si dali pivko. Ještě před semifinále jsem slíbil sud piva, který jsme vypili v sobotu po mistrovském zápase. Ve středu se moc nedalo, byl všední den a ve čtvrtek šli všichni do práce,“ smál se Škvor.

Díky pozdnímu gólu Ostředek postoupil do finále okresního poháru. Na svého posledního soupeře tým zatím čeká. Vzejde z vítěze druhého semifinále mezi Vrchotovými Janovicemi a Týncem nad Sázavou. V této „sérii“ je odehraný jeden zápas a Týnec vede 3:1 (Jakub Horký, Ondřej Vašák, Ondřej Vrabec - Pavel Němec).

„Už před semifinále jsem říkal, že bych si rád zahrál proti Týnci nad Sázavou. Beru to z historického pohledu, Ostředek by hrál proti klubu, který v minulosti bojoval v divizi. Chtěl jsem ho do semifinále, což se nepodařilo, tak možná ve finále to vyjde,“ doplnil Škvor.

„Dvojzápas proti Křivsoudovu hodnotíme jako senzaci. Víme, že Křivsoudov vede okresní přebor, chtěli jsme zkusit ho porazit. Nečekali jsme, že to až takhle klapne,“ pravil spokojeně Škvor a pokračoval. „Vím, že silnější soupeři se dají porazit, nedají se asi pravidelně porážet. I když my jsme v letošním poháru vyřadili tři týmy z okresního přeboru,“ připomněl cestu pohárovými koly.

Vzhledem k tomu, že o víkendu se hrají mistrovské zápasy jednotlivých soutěží, odehrají se oba finálové souboje v týdnu. „Máme docela velkou marodku, uvidíme, v jakém složení budeme schopní nastoupit, hraje se v týdnu, takže podobně na tom bude i soupeř,“ poznamenal Škvor. Podle termínové listiny se první finálový zápas odehraje ve středu 1. června a odveta 18. června. Oba zápasy mají výkop v 18 hodin.

„V minulosti jsme brali pohár jako trest. V sezoně, která byla ukončená kvůli covidu, jsme se dostali do semifinále poháru a nehráli jsme. Když jsme se znovu dostali takhle daleko, tak kluci říkali, chtějí pohár vyhrát,“ zakončil s odhodláním Škvor.