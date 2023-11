„Kdybychom trošku víc udrželi koncentraci, tak jsme jich mohli dát klidně třináct. Trošku škoda, ale bylo by to už moc krutý. I desítka je hodně. Takže jsme určitě spokojení. Udělali jsme si skóre. Body z venku jsme už hodně potřebovali, protože za celý podzim se nám to podařilo jen jednou. Pokud chceme hrát nahoře, tak musíme určitě přes zimu trošku máknout,“ řekl za Týnec Jakub Linhart.

Celek od řeky Sázavy se přiblížil prvnímu místu, neboť vedoucí Mezno na závěr podzimu dostalo nářez od Bílkovice, kde prohrálo 0:4. Seriál vysokých výher pokračoval i v Choceradech, které si poradily s Divišovem. „Sešli jsme se v dobré sestavě. Spousta mladých kluků dlouho teď nehrálo. Utkání mělo docela jednoznačný průběh. Po deseti vyrovnaných minutách jsme začali dávat góly. Měli jsme spoustu šancí. V podstatě to bylo o tom, jakým skóre zápas dopadne,“ uvedl kapitán Pavel Mařinec, který ale tentokrát absentoval.

Vlašim deklasovala Olbramovice. Teplýšovice udělily kanára

Vysokým rozdílem skončilo i utkání Struhařova s předposledním Pravonínem, kde se hosté drželi hodinu zápasu, pak ale domácí zúročili svou převahu a nakonec zvítězili 5:1. Dvakrát se trefil oslavenec Vojtěch Zmek, který v den utkání slavil 30. narozeniny.

„Kluci říkali, že bych mohl dát tři góly, když mám třicetiny. Šance na to byly, ale bohužel, ale i dva jsou dobré. Trochu jsme se báli, abychom Pravonín nepodcenili. Určitě nehrají špatně. Prvních deset minut byl lepší. Po prvním gólu se utkání otočilo a měli jsme utkání pod kontrolou. Snad jsme udělali všechno, co bylo v našich silách. Výsledek 5:1 tomu odpovídá,“ uvedl jubilant víkendu.

Ve zbylých zápasech skončil duel Nespek s Pyšely bezbrankovou remízou, Přestavlky doma porazily Vrchotovy Janovice a Maršovice uspěly v Kondraci, kterou na poslední chvíli přeskočily v tabulce.