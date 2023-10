Vedoucí celek okresního fotbalového přeboru jde do trháku. Hráči Mezna doma přetlačili Chocerady a k upevnění první příčky jim pomohla i prohra Týnce nad Sázavou ve Struhařově. Rázem ho přeskočily jak Pyšely, tak i Kondrac. V souboji u dna tabulky rozstřílely Přestavlky doma poslední Jankov.

Hráči Chocerad trápili Mezno, dalšího favorita ale nezaskočili. | Foto: Deník/Ondřej Jícha

Víkendový program odstartoval dvěma vysokými výhrami. Jak Kondrac, tak Přestavlky nasázely v domácím prostředí soupeřům shodně sedm branek. V prvním případě mírnil Jankov porážku dvěma góly, Vrchotovy Janovice byly v útoku nulové. Ve zbývajících dvou duele uspěli dvakrát hosté. Maršovice přetlačily Bílkovice a Pyšely si odvezly tři body z Divišova.

„Náročný zápas na obtížném terénu. Celé hřiště bylo podmáčené. Měli jsme deset tutových šancí, které jsme nedokázali proměnit. Nakonec nám tam v 92. minutě jedna spadla. Z tohohle pohledu zasloužené vítězství,“ kapitán vítězného celku Jan Sládek.

Přestřelka v Teplýšovicích bez vítěze. Vlašim a Křivsoudov schytaly výprask

O víkendu skončila rezervě Nespek vítězná série pěti zápasů v řadě. Záložní družstvo účastníka divize doma prohrálo s Pravonínem. „Pro mě obrovské zklamání a rozčarování po předešlých zápasech. Tři hráči, kteří nebyli zranění, nedorazili na zápas. Jeden se omluvil a dva dali přednost zábavě. Snažíme se pro hráče dělat maximum, a když se daří, tak nechají kolektiv ve štychu ve chvíli, kdy máme dlouhodobé zraněné. Přesto jsem odehráli za mě remízový zápas,“ řekl kouč domácího celku Miloš Maršíček.

Překvapení kola se zrodilo ve Struhařově, kam dorazil druhý Týnec nad Sázavou. Hosté se nepohlídali začátek druhého poločasu, kdy se domácí dostali do vedení a Jiskra následně přidala pojistku deset minut před koncem.

Historický zápis! Nespeky slaví první výhru. V zápase naděje porazily Louny

V posledním duelu kola mělo vedoucí Mezno co dělat, aby přetlačilo Chocerady. Hosté totiž lídrovi zle zatápěli. „První poločas vyrovnaný,“ konstatoval Pavel Mařinec, který se postaral o vyrovnání na 1:1 na začátku zápasu. „Centroval jsem a krásně jsem ukopl do šibenice ze strany,“ usmíval se.

Domácí hrozili hlavně z rohů a ze standardních situací. Navíc jim chvíli po vedoucím gólu na 3:2 pomohlo i vyloučení v řadách soupeře, kdy šel předčasně do sprch Kuželka. Hráli jsme tak nějak stejně. Soupeř tlačil, my jsme chodili do různých brejků a snažili jsme se vyrovnat. Ke konci jsme dvakrát trefili břevno, nakonec jsme prohráli. V deseti už jsme ho nedokázali přetlačit,“ zhodnotil Mařinec.