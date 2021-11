Poslední podzimní zápas vyšel fotbalistům rezervy Křivsoudova možná ještě lépe, než sami očekávali. „Předpokládali jsme, že to bude vyrovnaný zápas, ale ve dvacáté minutě jsme už vedli o dva góly, což nás uklidnilo,“ usmíval se po zápase Ondřej Veselka z Křivsoudova.

Úvodní branka zápasu padla už v šesté minutě. „Vypracovali jsme si tlak před brankou soupeře, vznikl závar, po kterém se míč dostal do brány,“ okomentoval Veselka gól, který je oficiálně veden jako vlastní Kulíka.

Zápas vyšel také Ondřeji Veselkovi, který si v zápase připsal hned čtyři branky. Podobný počin se mu už dlouhou dobu nepovedl. „Nějaký pátek už to bude, mezi dospělými se mi to možná ani nepodařilo,“ sdělil s úsměvem na tváři a pokračoval. „Dvakrát jsem běžel sám na branku a šance proměnil. Další góly bych raději nepopisoval,“ směje se Veselka.

Křivsoudovský útočník narážel na skutečnost, že zbylé dva góly nepadly podle jeho představ. „Zpracovával jsem centr a míč mi sjel. To překvapilo brankáře. Při další situaci jsem chtěl zakončovat na zadní tyč, ale omylem jsem poslal míč na přední,“ přiblížil důležité momenty.Povedený zápas znamená také příspěvek do klubové pokladny. V Křivsoudově se platí v naturáliích. „Myslím, že mám u kluků rest, který během podzimu budu muset zaplatit. Viděl bych to určitě na sud piva,“ řekl fotbalista, která svou fotbalovou kariéru spojil právě s Křivsoudovem.Čtyřiadvacetiletý Ondřej Veselka však nastupoval i za jiné oddíly. „Odskočil jsem si na hostování do Čechtic, Lukavice a Vlašimi. Ani nevím, jak jsem se do Vlašimi dostal. Nikdy jsem nebyl vyloženě fotbalový typ, tou dobrou jsem hrál i hokej. Pamatuji si, že jsme hráli proti Spartě, Slavii nebo Plzni. Dostávali jsme hodně gólů, bylo to šílené,“ přidává vzpomínky na angažmá ve Vlašimi.

Veselka začínal s fotbalem díky tátovi na postu brankáře, ale v bráně nezůstal. „Asi to nebylo úplně ono, a tak jsem následně přešel do pole, kde jsme vyzkoušel všechny posty. Zjistilo se, že nejméně škody udělám v útoku, a tak jsem útočníkem,“ zakončil s úsměvem na tváři.