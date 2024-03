O postup do I. B třídy bude velký boj. Čelo tabulky je totiž nesmírně vyrovnané a od prvního do čtvrtého místa je rozdíl pouhých dvou bodů. Největší zásluhu na tom má Kondrac, která dokázala ve šlágru kola zaskočit vedoucí Mezno a zvítězit na jeho půdě 3:1. Do souboje o vedoucí příčku se přihlásily i Maršovice, které doma přehrály Přestavlky. Naopak se propadl Týnec nad Vltavou, jež prohrál ve Vrchotových Janovicích.