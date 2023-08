Fotbalový okresní přebor hlásí zahájeno! A ve velkém stylu. Všechna utkání úvodního kola bavila. Největší přestřelka se odehrála v Meznu, kde domácí přestřílely rezervu Nespeky 5:3. Na čele tabulky se ale usadily po shodném výsledku Vrchotovy Janovice a Přestavlky.

Vrchotovy Janovice slaví první výhru v okresním přeboru | Video: Ondřej Jícha

Nový ročník začal zhurta. Hned v prvním utkání se odehrálo zajímavé drama. Týnec nad Sázavou, který se loni celou sezonu krčil ve spodku tabulky by se letos rád vrátil na pozice, na kterých se pohyboval před tím a do sezony vkročil vítězně. Doma přetlačil Chocerady 3:2, nicméně byl hodně rád, že těsný náskok uhájil.

„Mohlo by se zdát, že jsme od začátku byli lepší, ale do utkání vlétly Chocerady, které od začátku šly po rozehrávce dopředu. Tlačily se, že mají šikovné fotbalisty a dobře vybavené útočníky. Co ale měly šance, nedaly a nám se naopak podařilo zamířit přesně,“ řekl za domácí Jakub Linhart. Domácí udeřili po skvostných přihrávek kapitána Šejstala, jenž se přesunul do zálohy a zásoboval spoluhráče přesnými pasy. Nejprve se prosadil Laurich a po něm Jordan. Hosté ještě snížili, avšak Týnec si vzal dvoubrankové vedení ještě do poločasu zpět.

I. B třída: Miřetice ovládly derby, Olbramovice přivítaly přestřelkou

Choceradům se i tentokrát podařilo načapat Týnec, když skóroval po rohovém kopu z nacvičeného signálu. Domácí navíc museli střídat kvůli střídání a vzápětí hosté zatlačili, avšak jejich soupeř se ubránil a hrozil z brejků. „Závěr byl hektický, těch posledních patnáct minut. Jsme rádi, že se nám podařilo zápas ubojovat. Chocerady budou jeden z těch nejtěžších soupeřů. Vítězství je pro nás důležité. S Chocerady jsme naposledy prohráli. I teď jsme měli trošku problémy se sestavou. Jsou pro nás trošku prokleté, teď nám to ale vyšlo,“ ulevil si Linhart.

I v dalších duelech sobotního programu padlo pět gólů. Přestavlky parádně otočily duel s Pravonínem, který sice před přestávkou udeřil jako první, avšak hosté odpověděli po změně stran hned čtyřikrát a nekompromisně rozhodli o výhře. Blízko k bodům byl nováček z Pyšel. Dvakrát doma proti Kondraci vedl, nicméně favorit udeřil dvě minuty před koncem a uzmul vítězství pro sebe. Naopak druhý postupující ze III. třídy, Bílkovice, uspěl na půdě ještě loni krajského Divišova. Ač musel na půdě Jawy dohrávat o deseti, tak se ubránil a těsný náskok udržel.

Všechno špatně. Benešov doma prohrál s Dobrovicí. Fanoušci myslí na nejhorší

Na první místě společně s Přestavlky se usadily Vrchotovy Janovice, které přehrály Jankov. Klíčové momenty zápasu přišly zejména po přestávce, kdy domácí dvakrát rychle udeřili a vytvořili si náskok, který si pohlídali. „Vyrovnaný zápas, víc jsme ale proměnili gólové šance. Vyšel nám vstup do druhého poločasu, kterým jsme utkání překlopili na naší stranu. Pak už se víceméně utkání dohrávalo na obou stranách. Ač byly šance, tak v závěru chyběly síly i díky tomu, že návraty nebyly tolik intenzivní,“ mínil trenér Petr Dvořák.

Největší přestřelka se odehrála v Meznu. Domácí vedli po poločase 2:0, nicméně pravá divočina se odehrála až po změně stran, kdy začal padat jeden gól za druhým, až se nakonec zrodil výsledek 5:3. V posledním duelu kola využil Struhařov nabídnutou přesilovku v závěru a v 88. minutě si vystřelil výhru.