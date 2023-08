Fotbalový okresní přebor zažil extrémně vydařený víkend, co se týče gólových hodů. Fanoušci většinou odcházeli s tím, že viděli bohaté zápasy co se týče branek. V Nespekách jich dokonce padlo deset. Struhařov, Přestavlky a Vrchotovy Janovice schytaly debakl.

Nespeky B doma remizovaly s Divišovem 5:5. | Foto: Ondřej Jícha

Tři zápasy skončily vyšším rozdílem o čtyři a více gólů. V prvním z nich přejel Týnec nad Sázavou doma Vrchotovy Janovice vysoko 5:0, kdy po poločase bylo de facto rozhodnuto. „Hodně nám pomohlo domácí hřiště i rychlý gól. Po poločase jsme mohli vystřídat i lehce zraněné hráče. Zatím jsme spokojení, tak uvidíme, jak budeme pokračovat dál,“ uvedl za domácí Jakub Linhart. Mužem zápasu se stal zejména Jakub Jordan, který zaznamenal hattrick. „Daří se mu. On je fakt rychlý, a když si míč hodí okolo soupeřů, tak v téhle soutěži není moc obránců, kteří by ho mohli zastavit,“ dodal Linhart.

Další příděl kola dostaly Přestavlky, které ještě do přestávky držely ve hře proti Maršovicím. Po přestávce ale hosté skórovali hned čtyřikrát v pravidelných intervalech a zvítězili vysoko 7:1. DO třetice přejely Pyšely Struhařov na jeho půdě, když vyhrály 5:1. „Jeli jsme tam s tím, že se bude hrát těžké utkání. Od první minuty se hrálo bojovně. Ze začátku z naší strany nervóznější. Nechtěli jsme se nikam moc tlačit a hráli spíš odzadu. Ve druhé půli si toho Struhařov moc nevypracoval. Za nás můžu říct, že hráči zápas odmakali. I z malých šancí a náznaků jsme vytěžili maximum. Nepočítali jsme ale s tím, že by zápas skončil takovým výsledkem,“ přiznal za hosty Michael Blokeš.

Čtvrté kolo okresního přeboru přineslo i tři remízy. Chocerady se doma rozešly smírně s Bílkovicemi, stejně jako Jankov s Pravonínem. „Zápas jsme chtěli vyhrát. Byl plný nepřesností, Bod beru trošku jako ztrátu. Měli jsme víc šancí, prvních dvacet minut jsme byli víc ve hře, akorát jsme neproměnili šance. Pak jsme dostali dva zbytečné góly,“ mínil za domácí Stanislav Balík.

Nejvíce ale rezonovala divoká přestřelka mezi rezervou Nespek a Divišovem. Domácí vedli 3:0 a 4:1 a stejně o náskok přišli. Do třetice tomu tak bylo i v nastavení, kdy jim Čaloun ještě stihl naposled vrátit vedení, hostům se ale povedlo znovu zareagovat a zápas nakonec přinesl i na fotbal divoký výsledek 5:5. V posledním utkání vyhrálo Mezno nad Kondrací 2:0.