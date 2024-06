Hodně napjatá byla situace ve spodních patrech tabulky. Čekalo se, jak dopadne boj Miřetic o záchranu v I. B třídě, které nakonec i přes výhru sestupují do okresního přeboru a tím pádem padá o jeden tým víc i do III. třídy. Kam v konečném součtu zamíří Vrchotovy Janovice, které na závěr sezony prohrály ve Struhařově. Navíc i tři body by jim přišly vniveč, neboť Bílkovice udělily kanára Pyšelům. Nedělní program uzavřela porážka rezervy Nespek s Maršovicemi.

Sobotní duely byly na góly mnohem bohatější. Přestřelka Divišova s Meznem nabídla hned 11 gólů a z výhry 6:5 se po závěrečném hvizdu radovala domácí Jawa. Už jistý vítěz z Kondraci deklasoval doma Pravonín 8:1, hattrickem se blýskl Sedláček. Chocerady se se sezonou rozloučily rovněž vítězně, když doma porazily Jankov. Třetí místo uzmul pro sebe i díky výhře v Přestavlkách Týnec nad Sázavou.