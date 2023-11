Fotbalový okresní přebor na Benešovsku zná podzimního půlmistra. Stali se jim fotbalisté Mezna, kteří si doma poradili s Divišovem a před dvojicí pronásledovatelů z Kondrace a Týnce nad Sázavou mají pětibodový náskok. Z favoritů zaváhaly doma Pyšely, jež prohrály s Bílkovicemi.

Nespeky B doma v přestřelce porazily Chocerady 5:4 | Foto: Ondřej Jícha

Mezno může slavit. Přezimuje totiž na vedoucí příčce, což mu zajistila výhra nad Divišovem. Hotovo bylo prakticky do poločasu, kdy favorit šel na přestávku s vedením 5:0. Hosté alespoň v závěru korigovali a dvě trefy Pekárka mírnily jejich porážku. Na výhru lídra reagovala Kondrac, jež nadělila Pravonínu dokonce sedm gólů, Maceška se blýskl hattrickem. Doma uspěl také Týnec nad Sázavou, jemuž se podařilo přetlačit Přestavlky.

„Poměrně náročný zápas. S Přestavlky se vždy trápíme, takže jsme určitě rádi za tři bodíky a využili jsme domácí hřiště. Hezký fotbal to nebyl určitě, spíš z něj bolely oči a byli jsme šťastnější. Máme ale vyzkoušeno z předchozích sezon s tímto soupeřem, že to takhle bývá. Do útoku jsme toho měli víc než soupeř a podařil ose nám dotlačit dva míče do brány,“ komentoval utkání za domácí Jakub Linhart.

I. B třída: Vlašim spasil blanický rytíř. Křivsoudovu sklapla past

Týnci patří třetí příčka o skóre za druhou Kondrací. „Doufám, že zvládneme poslední zápas venku. Určitě bychom se rádi loučili vítězstvím. Příští týden bude pro nás důležitý, abychom se udrželi ve hře o čelo tabulky a drželi krok s týmy, které tam jsou jsou,“ doplnil Linhart.

Z favoritů naopak zaváhaly Pyšely. V šesté minutě je sice poslal do vedení Křivohlavý, avšak Bílkovice v poslední půlhodině otočily na konečných 3:1 pro hosty. „Z mého pohledu špatné utkání. Nedařilo se. Špatná koncovka. Pokaždé se nedaří. V prvním poločase, co jsme mohli dát branky, se nám nezadařilo. Ve druhém to bylo ještě takové horší, chaotické,“ uvedl vedoucí týmu Pavel Šiňor starší.

Sinusoida Benešova pokračuje. Po výhře v Čáslavi přišla domácí prohra

Zklamáni jsou také v Nespekách, které v duelu sousedů v tabulce prohrály v Maršovicích. Sice se jim podařilo smazat dvougólové Manko, ale domácí si ho vzali zpět a zvítězili poměrem 4:2. „Mysleli jsme, že bychom mohli bodovat, ale v sobotu těsně před zápasem se omluvili tři hráči a odjeli jsme k zápasu pouze s jediným náhradníkem. Dlouho vyrovnaný zápas, pak jsme udělali jednu hrubou chybu a soupeř nás potrestal. I když se nám podařilo hru srovnat a skóre vyrovnat, tak nás v závěru přetlačil a zaslouženě vyhrál,“ zhodnotil kouč hostů Miloš Maršíček.

O zázrak se pokusil Vrchotovy Janovice, které se vrhly za velkou stíhací jízdou, jenomže třígólová ztráta byla i na ně moc. Struhařov si náskok pohlídal a Strnad ho druhým gólem v zápase uklidnil. V posledním zápase si Chocerady smlsly na dně přikovaném Jankově. I v oslabení mu nasázely šest branek a odvezly si tři body domů.

„Průběh byl takový, že prvních deset minut docela vyrovnaná hra. Pak jsme se nějak uklidnili, měli jsme pár šancí, ale hodně tutovek spálených. Až vše vyvrcholilo tím, že Jankov měl penaltu, kterou neproměnil. K tomu jsme šli do deseti. Paradoxně se nám podařilo dát gól. Po poločase se nám podařilo skórovat podruhé a od té doby bylo jasné, že se soupeř vzdal. I v oslabení jsme chodili do brejků a přečíslovali gólmana. Nakonec výhra 6:1 a hotovo,“ komentoval průběh kapitán hostů Pavel Mařinec.