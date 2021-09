Okresní fotbalový pohár OFS Benešov pokračuje v úterý 28. září třetím kolem. Na programu jsou čtyři zápasy, z nichž vzdejde čtveřice postupujících týmů do další fáze.

V úterý 28. září jde do akce osm týmů, které stále ještě bojují o prvenství v okresním fotbalovém poháru.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.