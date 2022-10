Hned jedenáct branek nabídl duel mezi Ratměřicemi a Vrchotovými Janovicemi. Petr Toula poslal Ratměřice do vedení, ale pak Tomáš Kubíček, Filip Hlaváček a Petr Dvořák dokázali utkání otočit. Toula svým druhým gólem v zápase snížil, jenže Janovice kontrolovaly hru a přidaly další góly. Nakonec vyhrály 7:4.

Z plánovaných osmi zápasů se odehrálo jen šest, Libež do zápasu s Jankovem nenastoupila a Čechtice nepřijely do Miřetic. Do další fáze poháru by tak bez boje měly postoupit právě Jankov s Miřeticemi.

Okresní fotbalový pohár, druhé kolo

Ratměřice – Vrchotovy Janovice 4:7 (0:2). Branky: 8. a 51. Toula, 80. Pospíšil, 82. Burda – 34. a 74. Hlaváček, 53. a 90. Kocourek, 27. Kubíček, 47. Dvořák, 67. Bukovaz. Rozhodčí: Rezek. ŽK: 1:0. Diváci: 63.

Zaječice – Nespeky B 5:0 (4:0). Branky: 13. a 18. Rott, 45. a 65. Daciu, 37. Hruška. Rozhodčí: Tereba. ŽK: 1:0. Diváci: 80.

Úročnice Benešov – Načeradec 4:3 PK (1:2, 2:1 – 5:3 PK). Branky: 51. a 78. Dolanský, 25. Klinger – 36. a 73. Pavelka, 43. Špička. Rozhodčí: Pessr. ŽK: 1:1. Diváci: 10.

Chotýšany – Pyšely 3:2 PK (2:0, 0:2 – 2:1 PK). Branky: 30. Kuneš, 32. Jandač – 59. Hruška, 62. Sládek. Rozhodčí: Staško. ŽK: 1:1. Diváci: 40.

Struhařov – Popovice 2:3 PK (1:0, 1:2 – 3:4 PK). Branky: 36. Sysel, 87. Strnad – 53. Páv, 78. Slepička. Rozhodčí: Kromka. ŽK: 0:0. Diváci: 55.

Olbramovice – Trhový Štěpánov 2:1 (0:0). Branky: 65. Kosař, 90+1. Šindelář (vlastní) – 86. Menda. Rozhodčí: Fillip. ŽK: 2:0. Diváci: 35.

Libež – Jankov neodehráno

Miřetice B – Čechtice neodehráno

Oslabené Poříčí vydolovalo proti Čáslavi tři body, stačila jediná branka