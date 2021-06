Novák je představitelem reformního hnutí F-evoluce, které se snaží o očistu fotbalového prostředí. Té se do velké míry podařilo dosáhnout na úrovni okresů i krajů. Teď zbývá poslední krok, uspět v nejvyšším patře FAČR.

To by podle předsedy OFS Benešov představovalo zvolení Petra Fouska. „Je tím, kdo teď reprezentuje proud změny. Proto má moji plnou podporu. Stejně tak i Vladimír Šmicer při kandidatuře na pozici ve výkonném výboru FAČR, ideálně na post místopředsedy,“ prozradil.

Právě Vladimír Šmicer, který zpočátku figuroval také mezi kandidáty na předsedu FAČR, přitom dlouho představoval pro OFS Benešov, další z možných variant – dost možná tu vůbec nejpreferovanější. Jedna z hlavních tváří F-evoluce ale z boje minulý týden odstoupila, když se vzdala kandidatury ve prospěch Petra Fouska. „Má můj velký respekt nejen za tento krok, ale zejména za to, kolik toho za poslední měsíce pro český fotbal udělal,“ ocenil bývalého reprezentanta Novák.

„Bez něj a týmu kolem něj, kterého jsem v jisté části součástí, by nedošlo ke změnám na fotbalových okresech, nedošlo by ke změnám na fotbalových krajích a nebyla by naděje, že dojde ke změně přímo ve vedení FAČR,“ poznamenal předseda OFS Benešov s tím, že Šmicer do vedení FAČR patří a věří, že ve výkonném výboru bude.

Do výkonného výboru kandiduje i sám Tomáš Novák. „Osobní ambice, včetně těch mých, musí ale v této situaci stranou ve prospěch fotbalu jako takového! Ve prospěch toho, aby se opravdu udála i změna v tom nejvyšším fotbalovém patře. Na valné hromadě budu jen jeden hlas ze zhruba dvou set. V každých volbách, a s tím mám opakovanou osobní zkušenost, ovšem na každém hlasu záleží,“ podotkl na závěr předseda OFS Benešov.