V exkluzivním rozhovoru hovoří o tom, jak lze kombinovat dva nejpopulárnější sporty v České republice.

Jak se dá dohromady skloubit hokej a fotbal?

Já jsem z té staré generace, pro kterou to je normální. My, hokejisté, jsme mimo sezonu, v létě, hráli fotbal. U mladší generace to tak není, i když jsou jisté výjimky, ale není jich moc. Buď hrají hokej, nebo fotbal. Já jsem odmalička hrál souběžně oba sporty. Pro mě je fotbal jedinou možností, jak se mohu po hokejové sezoně udržovat v kondici.

Jak byste zhodnotil hokejovou sezonu?

I když už je to s odstupem, tak pořád cítím určité zklamání, že jsme nedošli dál. Sezonu jsme měli dobře rozehranou, v play-off přišla zranění. Vypadli jsme hned v předkole, chtěli jsme alespoň dojít do semifinále.

V hokejovém týmu patříte mezi nejzkušenější hráče, jaká je vaše role ve Struhařově?

To je otázka spíše na trenéra. Pravdou je, že vstup do jarní části sezony se mi pomohl. Z prvních čtyř zápasů jsem měl šest branek. Role je každý zápas jiná, protože vždy je nás jiný počet a hraji na různých postech. V té čtvrté třídě se vždy nějak sejdeme a podle toho hrajeme (smích). Snažím se hrát spíše ve středu, po krajích by měli být spíše běhavější hráči, mezi které já už nepatřím.

Který sport je pro vás zábavnější?

Tenis (smích). Hokej i fotbal se mi líbí a baví mě stejně. Pravdou je, že v hokeji jsem toho dokázal více a hokej byl pro mě z tohoto pohledu důležitější.

