/FOTOGALERIE/ Rozhodnuto! OFS Benešov bude mít v následujícím období nového předsedu. Tím byl na sobotní valné hromadě zvolen Tomáš Novák, který v hlasování klubů porazil dosavadního šéfa výkonného výboru Miroslava Garaju.

Kandidát na předsedu OFS Benešov Tomáš Novák | Foto: archiv Tomáše Nováka

„Je to úleva. Díky dvojímu odložení, které způsobila pandemická situace, byla ta předvolební doba dlouhá tři měsíce a místy to bylo vcelku vyčerpávající,“ popsal své první pocity po zvolení do funkce, kterou bude vykonávat v následujících necelých čtyřech letech – další řádné volby by měly být na programu začátek roku 2025.