Jeho svěřenci pokračovali v aktivní hře, a nakonec mohli se svými fanoušky oslavit výhru 4:0. „Na začátku druhé půle jsme přidali třetí branku, což nás uklidnilo. Pak už jsme si výsledek pohlídali,“ pokračoval Šiška, který do zásahu zasáhl coby hrající trenér. Vzhledem k dlouhodobému zranění brankářské jedničky, se znovu mezi tři tyče postavil právě on.

Mnoho práce neměl, což není pro brankáře ideální, nicméně cesta k vychytané nule byla méně komplikovaná. „V podstatě byla lehká, v prvním poločase jsem měl jen jeden zákrok, někdy okolo patnácté minuty. Jinak jsem řešil jen rozehrávku nohou. Hráči Postupic naši branku moc neohrozili,“ dodal s úsměvem. Důležitou roli v tomto utkání sehrál Tomáš Sedláček. Zaznamenal hattrick a svou statistiku vstřelených branek v sezoně vylepšil na aktuálních třináct. Za své gólové umění si vysloužil pochvalu od trenéra. „Sice mohl vstřelit o gól nebo dva víc, ale nic to nemění na tom, že to je gólový hráč. Jsme rádi, že ho tu máme a potvrzuje to, s čím sem přišel. Branky dávat umí a znovu to prokázal,“ pochvaloval si trenér Václav Šiška.

Díky zisku tří bodů mají fotbalisté Neveklova v tabulce stejný počet bodů jako Křivsoudov. Oba kluby mají shodně 50 bodů a souboj o první místo je dál dramatický. „Tajně jsme doufali, že by Křivsoudov mohl ztratit body v Týnci, což se nestalo. Zdá se, že nám nepomohou, a tak si to do konce sezony budeme muset uhrát sami,“ okomentoval neveklovský trenér.V otázce postupu do vyšší soutěže, na který by měl v případě první místo Neveklov nárok, zatím není rozhodnuto. „Zatím se touto možností zabýváme. Neřekli jsme zásadní ano ani ne. Celé jaro nás trápí marodka, a pokud by se nám nepodařilo rozšířit kádr, tak asi nemá cenu jít do vyšší soutěže. Scházíme se ve třinácti lidech, což není optimální,“ smutně dodal Šiška.

„Dlouhodobě nám chybí brankář, David Stibůrek, Petr Hašek či Petr Šmejkal, kterého čeká operace. Pokud bychom tyto hráče měli k dispozici, tak si myslím, že bychom ty body na jaře neztratili,“ narážel Šiška na nepříliš povedené zápasy v Křivsoudově (1:4) a Kralovicích (0:0). Fotbalový klub z Neveklova aktuálně shání posily, ovšem aktuální situace na hráčském trhu v okrese Benešov je hodně omezená a volných hráčů je velmi málo. „Možnosti jsou hodně omezené a není kde brát. U nás nemáme dorost, takže nemůžeme využít vlastní mladé hráče,“ připomněl důvod, proč nemůže oddíl využívat vlastní odchovance.

Okresní přebor pokračuje následující víkend dalším zápasy. V rámci 23. kola se Neveklov představí v Mezně (neděle 15. května od 15 hodin) a Křivsoudov doma hostí Bystřici (sobota 14. května od 17 hodin).