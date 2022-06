Díky čemu jste svého soupeře tak výrazně přehráli? Dalo by se říci, že od začátku byl zápas v naší režii a soupeře jsme přehráli úplně ve všem. Jak po fyzické stránce, tak po té fotbalové. Před každým zápasem, ať už se soupeř nachází na jakékoliv příčce, si v kabině říkáme, že nikoho nesmíme podcenit. Ale v tomto zápase byla asi jen otázka, kolik branek soupeři dáme. Do 20. minuty se soupeř ještě držel, pak přišlo pár rychlých gólů a o zápase bylo rozhodnuto.

Zažil jste někdy v dospělém fotbale podobný zápas?

Popravdě jsem takový zápas ještě nezažil. 18:0 se moc nevidí v dospělém fotbale.

Nebylo vám soupeře trochu líto?

No, upřímně i trochu bylo. Pro B-tým Divišova to bylo hodně kruté. Musím ale říct, že i na to, jaký byl průběh zápasu, tak se s námi soupeř pokoušel běhat a bojovat. Toto musím ocenit, obdivoval jsem je.

Jaká byla atmosféra na hrací ploše? Jak se vám hrálo?

Na hrací ploše byla atmosféra dobrá. Hlavně se vyhrálo a myslím, že si celý tým zápas užil a i diváky to muselo těšit. Skvělá atmosféra je vždy i v kabině před i po zápasu, což je jedině dobře a jsem za to rád (úsměv).

Nepřišel soupeř nebo váš tým s nabídkou zápas ukončit předčasně?

Během zápasu jsem několikrát postřehl, že se protihráči divili výsledku, slyšel jsem věty „to už prohráváme o tolik?“ O předčasném ukončení zápasu jsem nic neslyšel. Na druhou stranu je pravda, že rozhodčí zápas ukončil zhruba v 85. minutě. Možná i kvůli tomu, že domácí fanoušci začali skandovat „dvacet, dvacet.“