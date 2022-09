Jak byste zhodnotil zápas proti Týnci nad Sázavou? Dalo by se říci, že byl až na pár výjimek zápas v naší režii. Soupeř měl svoje kvality, ale na ty jsme byli připraveni. Jen škoda, že jsem neproměnil vyložené šance již v prvním poločase, to by se vedlo 4:0 a bylo by po zápase. Takto se muselo zabrat o to více a výsledek dohánět, což se nám nakonec povedlo.

Vy osobně jste vstřelil pět branek, i přesto spokojený nejste?

Jak se to vezme. Mohl jsem dát už v prvním poločase 4 branky, místo toho se odcházelo do kabin za stavu 1:2. Ale v druhém poločase už se mi dařilo více a nakonec se nám podařilo zvítězit. Samozřejmě velké díky celému týmu za bojovnost a odhodlanost jít za vítězstvím.

Který z těch gólů byl nejpovedenější?

Překvapivě góly, které jsem dal byli asi všechny povedené, ale asi ten čtvrtý, kdy jsem si položil brankáře, pak ještě obránce, nakonec ještě jednou brankáře a zakončil do prázdné branky.

Neměl jste v hlavně útok na "dvojitý" hattrick?

No, upřímně jsem to v hlavě vůbec neměl, protože po druhém gólu přišel střet s brankářem a zranění ramene. Kvůli tomu jsem teď na čtrnáct dní mimo hru, takže jsem byl rád, že jsem dohrál a navíc vstřelil i s tímto zraněním ještě 3 góly. Především jsem rád, že se zvítězilo, to je vždy důležité. Je jedno kdo střílí branky. Mám radost, že svými góly pomáhám týmu.

Jaké jsou vaše týmové cíle pro sezonu?

Tak do každého zápasu jdeme pro vítězství, každý chce soutěž vyhrát a i když nám odešli dva nejlepší hráči, tak i tak budeme bojovat o co nejlepší umístění. Ještě jednou děkuji celému týmu za bojovnost a nasazení do tohoto zápasu.

