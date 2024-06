Nespeky měly oproti víkendovému zápasu více ze hry, na klíčové okamžiky si musely počkat ale až do závěru otáčet. Po trefě Šimečka z 55. minuty, kdy se parádně trefil z přímého kopu, musely skóre otáčet. „Vyrovnaný zápas, klasické finále. První branka utkání vypadala, že rozhodne, ale dali jsme se do kupy. Byli jsme silní a jako jeden tým jsme si došli pro obrat,“ hlásil pozdější hrdina utkání Štěpán Hamajda, který se v nastavení postaral o vítěznou trefu.

Poslední vteřiny okresního finále | Video: Deník/Ondřej Jícha

Zatímco Pyšely se s přibývajícím časem soustředily na defenzivu, kdy musely i kvůli zranění ve střední řadě střídat, tak Nespeky šly za obratem. Nejprve se ve vápně prosadil Matyášek, na kterého v nastavení navázal Hamajda a koníčkem zařídil svému týmu vítězství. „Míč na mě letěl, zavřel jsem oči, trknul jsem do toho a pod gólmanem padl míč do brány. Pro mě životní gól,“ pronesl autor vítězné branky. Podle něj rozhodla týmová morálka. „Jim se zranil nejlepší střední hráč. Pak už jenom bránili a my jsme měli potřebné štěstí,“ dodal Hamajda.

Pyšely porazily Nespeky o víkendu v okresním přeboru 4:1. A dlouho se vyvíjel příznivě výsledek i ve finále. Ve středečním zápase se ale hrál zcela odlišný duel. Každý z týmů udělal dvě až tři změny v sestavě. „Oba zápasy byly úplně jiné. V soutěži nám i Pyšelům o nic nešlo, moc dobře jsme se nesložili. Teď jsme je přejeli,“ řekl Hamajda. „Odehráli jsme hezký fotbal. Myslím, že diváci byli nadšení, škoda že jsme nedali dalšího. Přišly dva připravené týmy a někdo musel prohrát. Škoda, že my,“ smu1tnil na straně Pyšel Jaroslav Šimeček.

On sám v 55. minutě otevřel z přímého kopu skóre utkání, když se přízemní střelou trefil parádně k tyči. Z podobné pozice mohl pojistit náskok, tentokrát ale trefil pouze zeď. „Mohl jsem dát gól i z druhého přímého kopu, ale pořád jsme vedli 1:0. Museli jsme být pořád ostražití,“ řekl Šimeček. Pyšely nejprve nejenže přišly o vedení, následně ale i o celý zápas. V posledních minutách se navíc musely obejít i bez vyloučeného Hrušky.

Přímý kop Jaroslava Šimečka zařídil Pyšelům vedení ve finále | Video: Deník/Ondřej Jícha

„Chtěli jsme uhrát zápas v devadesáti minutách, asi jsme ale nějak neodhadli ten čas a dostali jsme gól v nastavení. Pyšely udělaly dobrý výsledek i proti hráčům, se kterými Nespeky nastoupily,“ shrnul Šimeček. Nespeky tak získaly okresní pohár po osmi letech a potřetí v klubové historii.

Nespeky B – Pyšely 2:1 (0:0)

Branky: 85. Matyášek, 90+2. Hamajda – 55. Šimeček. ŽK: 4:1. ČK: 0:1. Rozhodčí: Rezek – Fillip, Kramný. Diváci: 240.

Nespeky B: Židlík (46. Frýdl) – Braný, Matyášek, P. Rublič, Vojkůvka, L. Rublič, Pohořelý, Kratochvíl (90+1. Pavlík), M. Šírl (46. Sosnovec (90+1. Holý), R. Šírl, Hamajda.

Pyšely: Jakoubek – Sládek, Svoboda, Křivohlavý, Šimeček, Urban (75. Bambas), Jelínek, Pazdera, Bareš (70. Bakeš), Krámek, Hruška.