/ROZHOVOR/ Petr Fišer vstřelil v dresu Neveklova B v IV. třídě skupině A 15 branek. O pozici nejlepšího střelce se dělí s Alešem Strnadem ze Struhařova. Ten však odehrál bezmála o 100 minut více. „Gólů mělo být více, s výkonem jsem spokojený,“ říká Petr Fišer v rozhovoru pro Deník, ve kterém se také vrátil ke svým fotbalovým začátkům.

Petr Fišer, fotbalista Neveklova B. | Foto: archiv Petra Fišera

Jaké máte vzpomínky na fotbalové začátky?

Hrozné (smích). Začínal jsem v dřívější době, kdy podmínky nebyly ani zdaleka takové, jaké jsou dnes. Dnes se i náborům a přípravkám věnují kvalifikovaní trenéři, tehdy to dělal ten, kdo o to měl zájem. Většinou to byli rodiče některého z hráčů. Začátky tedy byly strašné.