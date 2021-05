Soutěže se dohrávat nebudou, co na to říkáte?

V jistý okamžik to bylo už pochopitelné. Když se na to člověk podívá z jiného úhlu pohledu a uvědomí si, že existují daleko důležitější věci, než je fotbal, je toto rozhodnutí správné. Než dohrávat sezonu bez diváků a s dalšími omezeními, jsem pro variantu, abychom se stabilizovali do takové míry, aby se na podzim mohlo začít hrát normálně.

Může se dlouhá pauza nějakým způsobem podepsat na okresním fotbalu?

Rozhodně může. Podle mého názoru se změní vztah lidí k amatérskému sportu. Dříve sport brali lidé jako automatismus, a dlouhou dobu teď pořádně sportovat nemohli. Mám obavu z toho, že lidé začnou pohlížet na život trochu jinak. Místo sportu si našli jiné zájmy a je otázka, zda je opustí a vrátí se ke sportu. Možná fotbalový svět o nějaké hráče a trenéry přijde.

Jak to je u vás v Divišově?

Nemám informace o tom, že by někdo z hráčů skončil. Kluci se snažili, v rámci možností, trénovat. Uvidíme, jaká bude situace, až pořádně začne příprava na další sezonu. Za předpokladu, že se soutěže zahájí v srpnu, mohla by příprava začít v porovnání s minulými roky o něco dříve. Řekl bych, že bude rozumné letní přípravu alespoň o polovinu prodloužit.

Proč si to myslíte?

Kluby budou muset zjistit, jak široký kádr mají, zda někdo s fotbalem neskončil. Zároveň pak případně se budou hledat náhrady a posily.

Nemáte obavy z toho, že přijde další vlna pandemie a znovu přeruší soutěže?

Mám, ale bude velmi záležet na tom, kdo povede tuto zemi. Minulý rok v létě řekl ministr zdravotnictví Vojtěch, že se vrátí roušky, ale Babiš potřeboval hlasy do voleb, tak řekl, že žádné roušky nepotřebujeme. Pokud bude svěřeno řízení země v otázce pandemie odborníkům, tak máme šanci, že budeme fungovat normálně.

Navíc by mohla být do podzimu značná část obyvatel očkovaná…

To je další věc, která by mohla pomoci k tomu, že nebude na podzim další uzávěra. Navíc jsme jako národ snad nejvíce promoření na světě, takže i to by nám mohlo pomoci.

Doslechl jsem se, že se v Divišově chystají personální změny. Jak to tedy je?

Je to pravda. U nás v klubu dojde při nejbližší příležitosti k personálním změnám. Skončím ve funkci předsedy. Jako můj nástupce pak bude pravděpodobně zvolen Rudolf Brejcha.

Co vás vedlo k tomuto rozhodnutí?

Můj pohled na okresní fotbal je odlišný od toho, který má většina současného vedení Divišova, které volilo Fevoluci.

Mohl byste být konkrétnější?

Fevoluce bere změny ve fotbale hodně zgruntu. Nemyslím si, že se tu všechno dělalo špatně. Když se objevila Fevoluce, tak plno lidí bylo nadšených, že se fotbal změní. Já jsem toto nadšení nesdílel. Líbil se mi názor pana Vrtkoslava na okrese, který říkal, pojďme pootočit kormidlem, ale všechno musí mít hlavu a patu.

V současné době to tedy hlavu a patu nemá?

Příliš se mi nelíbí způsob, jak se k vidění okresního fotbalu dostal pan Novák. Předchozí předseda, Mirek Garaja, je podle mého jeden z nejserióznějších lidí, kteří u fotbalu byli. Nechtěl jsem být spojovaný s tím, že budu volit proti lidem, se kterými se mi spolupracovalo dobře, takže jsem na základě plné moci předal vedení klubu jiným.

Co zatím Novák udělal špatně?

V této době, kdy se nehraje, je velmi těžké ho nějak hodnotit. Nicméně když jsem ho viděl se někde prezentovat, tak jsem hodně krát slyšel slovo já. Když tímto způsobem někdo komunikuje, tak k němu mám despekt. Nepůsobí na mě seriózně a je otázka, jestli sám věří tomu, co říká.

S Fevolucí se tedy neztotožňujete?

Pro fotbal je dobře, že v jeho vedení dojde ke změně. Je jedno, jestli bude šéfem Poborský, Šmicer nebo Fousek. Jsou to kandidáti, kteří jsou pro mě zárukou toho, že fotbal bude transparentnější, ale rozhodně všechno nespasí.

Co tím myslíte?

Celé je to o naší národní povaze. Ve fotbale je každý spokojen, když vyhraje. Pokud tomu tak není, hledá se většinou chyba u rozhodčího. Podle mého názoru si tak většina lidí myslí, že nástupem Fevoluce jim tento pocit zmizí, což se je iluze. V Česku máme cca čtyři tisíce rozhodčích. I kdyby je někdo ze dne na den vyměnil, po čase budou tito lidé opět haněni jako se tomu děje dnes. Je to odraz naší společnosti, kdy si každý myslí, že je na všechno odborník a všemu rozumí nejlépe. A dogma, že za vše může rozhodčí, z našeho fotbalového národa mávnutím kouzelného proutku nikdo nevymýtí.