Okresní fotbalový svaz zveřejnil aktuální informace, jak by vypadala situace ohledně sestupu a postupů na Benešovsku napříč soutěžemi s ohledem na krajské soutěže. Nejvíc změn by se pochopitelně týkalo okresního přeboru, kde by se vyměnila téměř polovina týmů. Podobně jsou na tom i nižší třídy.

Fotbal, ilustrační fotografie | Foto: Archiv Deníku

S přihlédnutím faktu, že se po aktuálně rozběhnuté sezoně zruší kompletně jedna z dosavadních pěti B tříd, tak zamíří z nejnižší krajské soutěže do okresních přeborů 25 týmů. Do toho benešovského by tak aktuálně zamířili letošní a loňský nováček – Olbramovice a Křivsoudov. Místo nich by šel výš akorát aktuální lídr okresu Mezno.

Zasněžená příprava: Dukla si v Edenu poradila s Vlašimí

Z okresního přeboru by nyní do III. třídy spadly hned tři týmy – Jankov, Pravonín a Divišov. Zejména pro posledně jmenovaný tým by se jednalo o velký sešup, protože v létě musel opustit B třídu. Nahoru by momentálně zamířila rezerva Poříčí nad Sázavou a také Popovice.

Do nejnižší IV. třídy mají po podzimu nejvíce zamířeno Jablonná, Načeradec a Postupice, opačným směrem by šly naopak rezerva Votic a Kondraci.