Jak jste se připravovali na zápas proti Jablonné?

Snažili jsme se napravit poslední zápas v Lešanech. Chtěli jsme vyhrát, což se nám nakonec i po nevydařeném začátku povedlo.

Dokázal byste popsat čtyři branky, které jste vstřelil?

Co si tak pamatuji, první gól byl z vydařeného brejku přes celé hřiště, kde jsme to s Milanem Hamplem a Martinem Tůmou vykombinovali až do prázdné branky. Druhý gól byl z penalty. Třetí byla střela z vápna po krásné nahrávce od Páji Mládka. Čtvrtý gól jsem měl štěstí, odrazil se ke mně balón, udělal jsem kličku gólmanovi a dával do prázdné branky.

V zápase jste proměnil penaltu, co jí předcházelo?

Předcházel tomu sprinterský souboj Martina Škvora s obráncem Jablonné, a pak nastal faul ve vápně.

Jak jste zatím spokojený s průběhem sezony?

Tak mohlo by to být lepší. Na každý gól se strašně nadřeme a vzápětí většinou dostaneme branku, kterou si zaviníme sami. Až se tohle zlepší, věřím, že budeme výše v tabulce.

Na čem budete muset během zimní přestávky zapracovat?

Nejvíce musíme zapracovat na střílení gólů.

Jaká je momentálně nálada v kabině?

Nálada v kabině je dobrá, máme super partu.