Josef Jenšík, fotbalista Sokola Miřetice, vzpomíná na své fotbalové začátky i bohatou kariéru.

Fotbalista Josef Jenšík | Foto: Archiv sportovce

Velmi bohatou fotbalovou kariéru už prožil Josef Jenšík. Fotbalista aktuálně hrající za Sokol Miřetice začínal s fotbalem ve čtyřech letech. Na toto období si velmi dobře pamatuje. „K fotbalu jsem se dostal v Plané nad Lužnicí. Fotbalové hřiště jsem tehdy měl hned vedle bydliště, takže jsem to měl blízko. Až do zhruba deseti let jsem každý den byl na hřišti s klukama,“ sdělil velmi bezprostředně své vzpomínky na fotbalové začátky. V Plané nad Lužnicí hrál až do svých deseti let.