Týnec nad Sázavou stále čeká na první body. Už počtvrté z pěti zápasů hrál přitom na domácí půdě. Tentokrát ale kvůli dešti musel zajíždět na umělou trávu do Benešova. Změnu prostředí ale využili hosté ze Struhařova, kteří si odvezli vítězství, když vyhráli 2:0. Nulu na kontě mají i Dolní Kralovice. V duelu s Chocerady se držely statečně až do 54. minuty, pak favorit rozjel kanonádu a nasázel poslednímu celku okresního přeboru pět branek.

Gólové hody se urodily v Nespekách, kde se diváci dočkali “tenisové“ výhry domácí rezervy 6:3. Speciální zápas odehrál především Mikoláš Čížek. Teprve 16letý klučina je především gólman, kvůli zranění Theodora Mácy ale musel naskočit do útoku už ve 27. minutě. „Nebyl kdo, kdo by naskočil, tak jsem tam musel. Vzal jsem to a hrál jsem nejlépe, co mohl. Moc jsem nevěděl, co dělat, jelikož normálně chytám, ale v útoku mě to bavilo, ač jsem nevěděl, jak jsem dal gól,“ řekl udiveně ještě dorostenec.

Zdroj: Ondřej Jícha

Lepší premiéru si mladý teenager nemohl ani přát a rovnou mohl poměřit mezi dorosteneckým a dospělým fotbalem. „Je to rozhodně těžší než v dorostu. Na druhou stranu lehčí, protože tady hráči už tomu více rozumí a dokáží lépe rozdat balón. Jsem překvapený, že mě vzali mezi sebe,“ uvedl Čížek. Na druhé straně Neveklov po ztrátě dvou opor zatím v nové sezoně tápe. „Samozřejmě jsme se nesešli. Nemohli jsme prostřídat a dva hráči dohrávali se zraněním,“ řekl asistent trenéra Petr Šmejkal.

Neveklov, který loni do poslední chvíle bojoval o I. B třídu, prohrával v Nespekách už 1:4, zápas ale dokázal zdramatizovat a snížil na 3:5. „Bylo to o náhodě, že vypustily závěr. Dva góly tam byly, k tomu ještě dvě břevna. Mohlo to být jiné, ale zasloužená prohra od nás,“ přiznal Šmejkal. Tečku za zápasem udělal právě dorostenec Čížek.

Druhé kolo okresního poháru je rozlosované, odehraje se na konci září

Hosté se od začátku stále vyrovnávají se ztrátou dvou kanonýru a dosavadní výsledky jejich trápení potvrzují. „S odchody Kuby Melichara do Nespek a Jana Křemena do Kosoře nám odešlo tři čtvrtě gólů, což nemůžeme nahradit,“ konstatoval neveklovský asistent, který důvody víkendové porážky odůvodnil chybějící bojovností a také odevzdaností před zápasem, kdy hráči už dopředu tušili, že prohrají.

Pokračují bez ztráty

Stoprocentní bilanci na vlastním hřišti drží nováček z Vrchotových Janovic. Tentokrát doma porazil Přestavlky především díky skvělému prvnímu poločasu. Už ve druhé minutě otevřel skóre Kubíček a do přestávky na něj navázali Dvořák s Adamem.

„Zvedla se nám morálka, s kluky jsme se nahecovali a byla to paráda. Věděli jsme, že soupeř vedoucí gól zarazil. Byla to ale fakt makačka. Líbí se mi, že jsme utkání odstartovali od začátku. Druhá půle od nás byla slabší, na tom musíme ještě zapracovat,“ jásal autor druhé branky. Pro stále ještě 20letého hráče se jednalo o premiérový zásah. „První gól? Ty Brďo! Trefil jsem se hlavou. Míč padl za tyč a jsem spokojený,“ jásal Dvořák.

Hosté sice rychle po přestávce snížili zásluhou Vondráka, avšak další komplikaci už Janovice odmítly a slavily další vítězství na domácím, skloněném, hřišti. Na vlastní půdě jsou už jako jediný celek se stoprocentní úspěšností. Za to na hřištích soupeřů ale zatím čekají na body. „Víme, že nám to nesedí venku, tak se budeme snažit doma uhrát a utrhnout, co je potřeba, co se týče bodů,“ odhalil Dvořák.

Soupeři Vrchotových Janovic se zatím marně snaží přijít na specifické hřiště nováčka. „Když se na něj podíváte, tak je tam převýšení. My už jsme na zdejší podmínky zvyklí, ale hosty vždy zaskočí,“ usmál se Dvořák.

To byla show. Ve Struhařově na fotbale padlo 22 branek

Lídr okresu z Olbramovic zvítězil v Maršovicích. Po snížení domácího Šacha se musel strachovat o výsledek. Pojistku ke třem bodům přidal až v 90. minutě Mejdrech. Jankov spasil hattrick Svobody. Prakticky on sám porazil Kondrac, když díky němu hosté zvítězili 3:2. V posledním utkání kola se Mezno rozešlo smírně s Meznem po remíze 1:1.