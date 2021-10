Tým trenéra Petra Naňáka se o víkendu představil v Úvalech. „Z mého pohledu jsme odehráli výborné utkání, měli jsme pět vyložených šancí, soupeř dvě,“ poznamenal trenér Naňák.

V tomto zápase dlouhou dobu platilo bezbrankové skóre, stav zápasu se poprvé měnil až v jeho druhé polovině. „Ve 47. minutě jsme se dostali do vedení po krásném brejku,“okomentoval trenér první gól zápasu, který vstřelil Vojtěch Přitasil.

VYHROCENÝ ZÁVĚR S ČERVENOU KARTOU

Další tři body do tabulky si však Miřetice nepřipsaly, protože se Úvalům podařilo vyrovnat. V 86. minutě se dokázal prosadit Petr Marčík. „Inkasovali jsme gól, a pak přišlo extempore domácích hráčů a funkcionářů,“ přiblížil atmosféru konce zápasu kouč Naňák. Narážel na incident ze třetí minuty nastavení, kdy hlavní rozhodčí Jan Husák udělil červenou kartu domácímu Filipu Hološkovi. „Hološko měl problém už pět minut předtím, myslím, že měl být vyloučený už dřív. Rozhodčí ho nechal být, ale on byl v takovém rozpoložení, že začal strkat do našich hráčů, dokonce se pokusil inzultovat našeho stopera pěstí. Jasná červená karta,“ přidal svůj pohled na věc hostující trenér.

Miřetice sice udržely neporazitelnost, ale jejich lodivod s výsledkem příliš spokojený nebyl. „Určitě jsme měli k vítězství blíž, ale i bod je dobrý. Vzhledem k průběhu zápasu jsme ovšem ztratili dva body.“ Miřetice remizovaly pět zápasů a všechny měly shodný průběh. „Smutné je, že ve všech nerozhodných zápasech jsme vedli, ale náskok jsem neudrželi a většinou v závěru inkasovali,“ našel Naňák podobnost nedělního zápasu s předchozími.

DOBŘE VYTIPOVANÉ POSILY SE VYPLÁCÍ

Sokol Miřetice je v I. B třídě skupině D aktuálně na páté pozici, což je rozhodně lepší postavení, než zástupci klubu v létě čekali.„Před začátkem soutěže jsme spíše počítali s tím, že budeme hrát o záchranu a ukázalo se, že nám velmi pomáhají posily. Vojta Přitasil, Dominik Brožík a František Rybařík jsou rozdíloví hráči, kteří do našeho kádru přinesli kvalitu. S tím pak souvisí to, že jsme v mistrovských zápasech v této sezoně ještě neprohráli,“ poznamenal trenér Naňák.

Fotbalisté Miřetic mají před sebou další náročný zápas. V neděli 10. října od 13 hodin nastoupí doma proti Jevanům, které aktuálně vedou tabulku. „Pokud hrajeme doma, tak není v této soutěži tým, který by měl být favoritem. Věřím, že ani s tímto soupeřem neprohrajeme. Pokud získáme alespoň bod, tak bychom chtěli bez porážky odehrát celou podzimní část,“ odtajnil týmové ambice trenér Naňák.

Miřetice chtějí i tentokrát vytěžit maximum z prostředí, ve kterém budou následující zápas hrát.„Na domácí a venkovní zápasy máme odlišnou taktiku. Pokud hrajeme doma, chceme využít našeho specifického hřiště a prezentujeme se stylem hry, který není pro žádného soupeře příjemný,“ zakončil trenér fotbalistům Miřetic Petr Naňák.