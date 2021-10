Pokud hráč vstřelí hattrick, obvykle zaplatí příspěvek do klubové pokladny, v případě dvojitého hattricku to v Mezně funguje opačně. „Dali mi tři stovky, ale kdybych dal o gól méně, tak platím já. Takhle jsem ale dostal zaplaceno,“ směje se.

Benešov Osmnáctiletý Tomáš Mazour prožívá povedenou část kariéry. Fotbalista klubu TJ Sokol Mezno v posledních dvou zápasech okresního přeboru vstřelil sedm branek, do sítě rezervy Divišova se trefil hned šestkrát a pomohl k výhře 9:2.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.