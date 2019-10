Ve fotbalovém okresním přeboru zaváhal vedoucí tým tabulky Křivsoudov. Ten získal po remíze 1:1 pouze jeden bod na hřišti desátého Struhařova. Hosté přitom od 14. minuty vedli Filipovou zásluhou, dva body se však rozplynuly po vyrovnávacím gólu Zoubka v 90. minutě.

Poprvé v sezoně prohrál remízový král z Postupic. V sedmém kole nestačil na Neveklov, kterému podlehl na jeho hřišti 0:3. Postupice klesly v tabulce o jedno místo a jsou zajímavým úkazem. Na sedmém místě mají kromě největšího počtu remíz také nejméně inkasovaných branek, a společně s předposlední Bystřicí zároveň také nejméně vstřelených. Přesto jsou v lepší polovině přeborové tabulky.

V zápase Dolních Kralovic a Chotýšan padly čtyři branky. Do střeleckých análů se však zapsali pouze dva střelci. Za domácí se dvakrát prosadil Jakub Dvořák, za hosty pak stejnou porci zvládl Adam Hanibal.

Tři celky si odvezly vítězství ze soupeřova hájemství. Maršovice vyhrály 2:1 v Týnci, stejně tak druhý Jankov v Přestavlkách. Béčko Nespek zvítězilo 3:2 v Bystřici a jde na šesté místo. Zápas rozhodl v 79. minutě Štěpán Hamajda.

Nejvyšší výhra víkendu se v okresním přeboru zrodila v neděli v Divišově, kde domácí béčko rozstřílelo poslední Mezno vysoko 7:1. Už v poločase to byl pro hosty kanár, po přestávce už padlo po jedné brance na obou stranách. Domácí gólman Marek Hanuš přišel o čisté konto dvě minuty před koncem zápasu.

Neveklov – Postupice 3:0 (Melichar, R. Novák, Hašek), Dolní Kralovice – Chotýšany 2:2 (25. a 68. Dvořák – 23. a 32. Hanibal), Týnec – Maršovice 1:2 (90. Unger – 24. Jamrich, 55. Žížala), Přestavlky – Jankov 1:2 (14. Kondáš – 3. a 18. Svoboda), Divišov B – Mezno 9:1 (12., 34. a 74. Jíša, 23. a 86. Janovský, 28. a 89. Cacák, 8. Hák, 19. Šmíd – 88. Ploc), Struhařov – Křivsoudov 1:1 (90. Zoubek – 14. Filip), Bystřice – Nespeky B 2:3 (36. Vyhnal, 70. Škvor – 3. Maršoun, 66. Kačírek, 79. Hamajda).

III. TŘÍDA A

Velké věci se děly v A skupině III. třídy. Ani jeden z elitních šesti celků tabulky nedokázal vyhrát.

Dosud naprosto suverénní Vrchotovy Janovice přijely na hřiště předposledních Chocerad a překvapivě odjely po porážce 0:3 bez bodů.

Tomáš Sahula porazil v dresu Jírovic svůj někdejší klub z Ostředku. Na výhře 8:4 se totiž podílel hned šesti vstřelenými góly, na zbylé dva ještě nahrál a další šance ještě stihl zahodit.

Drachkov doma podlehl Čerčanům 2:3. Ačkoliv je v zápise o utkání jako autor domácích dvou branek uvedený Vladimír Kohoutek, podle informací Benešovského deníku se o obě postaral Robert Žarnecki. Ani to však na body nestačilo.

Nedařilo se ani druhým Soběhrdům, které v přestřelce doma podlehli Lešanům 3:6. Za hosty se blýskl čtyřmi zásahy Adam Kačer.

V pořádnou divočinu se zvrhlo utkání třetího béčka Poříčí se čtvrtými Pyšely. Remízu 3:3 nakonec odnesly ztrátami obě strany. Dva domácí hráči totiž putovali do nemocnice. Jana Ponga ve 49. minutě ještě odvezli s poraněnou klíční kostí domácí, pro Matěje Smetanu se zlomenou lýtkovou už jela záchranka. Ani hosté ale nedohráli zápas v jedenácti. Už v prvním poločase šel po dvou žlutých do sprch Jan Chmelík. Jelikož odchod doprovodil ještě sprškou nadávek, nejspíš si také pár týdnů odpočine.

Souboj béček ze dna tabulky pak zvládlo lépe to votické, které doma porazilo rezervu Teplýšovic 4:1.

Chocerady – Vrchotovy Janovice 3:0 (10. Říčař, 25. Kadlec, 53. Možný), Jírovice – Ostředek 8:4 (3., 21., 42., 44., 48. a 56. Sahula, 23. Kulda, 76. Bubeník – 28. a 85. Horák, 30. Jiřík, 33. Měchura), Krhanice – Úročnice 4:1 (9. a 78. Mašek, 34. vlastní, 88. Ruš – 74. Kloud), Drachkov – Čerčany 2:3 (48. a 70. Žarnecki – 38. a 65. Čeljuska, 22. Řezníček), Soběhrdy – Lešany 3:6 (35. a 58. Bartík, 41. Prikner – 25., 32., 52. a 81. Kačer, 39. a 76. Hroník), Poříčí B – Pyšely 3:3 (31. a 64. Janků, 45. Lebeda – 4. a 89. Pazdera, 55. Krámek), Votice B – Teplýšovice B 4:1 (8, Molčík, 62. Boukal, 72. Fortelný, 75. Kocourek – 58. Hnilička).

III. TŘÍDA B

Šlágr kola v B skupině mezi třetími Bílkovicemi a lídrem z Popovic nakonec skončil remízou 1:1. Tu ale pro domácí trefil až v první nastavené minutě Vojtěch Pohorský. To už domácí hráli dokonce dvojnásobnou přesilovku, neboť 62. minutě šel do sprch předčasně Jakub Hovorka, kterého následoval ještě v 78. minutě Filip Veselý. Body se dělily také v Pravoníně, kam přijely Tichonice a také ve Zdislavicích, kde hostovalo béčko Struhařova. Souboj třináctého celku tabulky s dvanáctým skončil jasnou výhrou Kondrace B nad Velíší. Konečné skóre 10:0 vůbec neodpovídá faktu, že spolu hráli dva sousedé v tabulce. Jediná branka padla na hřišti posledního Blaníku Načeradec. K domácí smůle to bylo v 59. minutě do jejich sítě.

Zdislavice – Struhařov B 3:3 (33. Dvořák, 71. Navrátil, 73. Šanda – 50. Frajták, 77. Klimeš, 88. Hocek), Kamberk – Trhový Štěpánov 3:1 (42. Tulej, 49. Polanský, 76. Kosák – 70. Bernášek), Pravonín – Tichonice 2:2 (66. Síbal, 81. Březina – 3. a 49. Dorazil), Bílkovice – Popovice 1:1 (90.+1 Pohorský – 39. Kopecký), Miřetice B – Libež 3:6 (62. a 72. Naňák, 1. Jenšík – 48. a 52. Novák, 2. Janák, 3. Jeništa, 69. Müller, 79. Brynziuk), Kondrac B – Velíš 10:0 (33. a 63. Rakáš, 75. a 85. P. Sedláček, 76. a 90. F. Sedláček, 79. a 86. Červeňák, 8. Hovorka, 40. vlastní), Blaník Načeradec – Nesperská Lhota 0:1 (59. Chvátal).

IV. TŘÍDA – SKUPINA A – 7. kolo

Pecerady – Maršovice B 3:1 (13. Kastner, 43. Artus, 51. Marek – 65. Kopka), Netvořice – Jablonná 0:7 (38., 55. a 88. Padevět, 23. J. Bačík, 48. Červ, 65. H. Bačík, 70. Bartoš), Chotýšany B – Václavice 3:6 (80. a 82. Povolný, 58. Hanibal – 5., 50. a 86. Vlach, 16., 47. a 90. Šindelář), Neveklov B – Úročnice Benešov B 6:1 (22., 27., 32. a 65. Fišer, 12. Koukl, 80, Kuda – 50. Rybka), Zaječice – Bukovany 9:7 (2., 32. a 68. Daciu, 45. a 49. Konečný, 26. Jaeger, 30. Snopek, 34. Vejmelka, 61. Sadecký – 47., 50., 55., 67. a 82. Velebný, 75. Pohunek, 85. Úterský).

IV. TŘÍDA – SKUPINA B – 7. kolo

Heřmaničky – SK Načeradec 1:7 (90. Šustr – 19., 42. a 85. Nebřenský, 66. a 68. Smetana, 10. Hlinský, 77. Zvára), Mezno B – Budenín 5:0 (13. a 19. Homola, 23. Dohnal, 54. Růžička, 67. Mazour), Olbramovice B – Miličín 0:2 (21. Dostál, 55. Prachař), Ratměřice – Louňovice pod Blaníkem 3:3 (53. a 85. Tichý, 40. Mohish – 8. Hejný, 25. Pospíšil, 86. Dub).

IV TŘÍDA – SKUPINA C – 7. kolo

Kladruby – Křivsoudov B 0:6 (20. a 36. Kehar, 66. a 78. Tulach, 26. Vopěnka, 85. Mareš), Radošovice – Libouň 3:1 (35. Polyak, 41. Pýcha, 65. Burda – 18. Bukovanský), Hulice – Čechtice 2:2 (13. Kužel, 22. Exner – 35. a 70. Slabý), Keblov – Pravonín B 3:2 (40. a 46. Richtr, 15. Špejtek – 33. Vít, 80. Malinovský), Trhový Štěpánov B – Dolní Kralovice 1:3 (21. Horáček – 82. a 90. Šofr, 29. Vošický).