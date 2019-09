Tři stoprocentní a hned pět bezbodových celků eviduje po druhém kole tabulka okresního přeboru. A bylo to kolo, které patřilo domácím celkům. V šesti odehraných zápasech se totiž hned pětkrát radoval domácí celek, pouze béčko Nespek si odvezlo bod za remízu z Postupic. Jeden zápas se pak nehrál vůbec. Utkání Mezna s Dolními Kralovicemi odložil rozhodčí Kocan pro nezpůsobilý terén.

Jediná branka rozhodla o výhře Chotýšan nad Neveklovem. Jejím autorem byl v 75. minutě Štěpán Korecký. Naopak střelnici si doma otevřeli fotbalisté Křivsoudova, kteří potupili Jankov vysokým debaklem 9:1. Hned čtyřikrát se prosadil David Mišoň.

Favorizovaný Týnec se doma hodně natrápil s Přestavlky (2:1). Domácí mohou velebit Oldřicha Stejskala, který se trefil pět minut po začátku zápasu a pět minut před jeho koncem.

Béčko Divišova vedlo doma nad Struhařovem už 3:0 a zdálo se, že si v poklidu dojde pro tři body. Obzvlášť, když se v 84. minutě nechal zbytečně za urážku rozhodčího vyloučit Zmek. Jenže v deseti se hosté vzepjali a dvěma góly se dostali na dostřel. Na víc už ale neměli čas.

Pavel Žížala z Maršovic v podstatě sám porazil Bystřici. Na výsledku 4:1 se totiž podílel čtyřmi přesnými zásahy. Zajímavostí zápasu pak je odstoupení asistenta rozhodčího Karla Berendy, který ve 46. minutě zápasu odstoupil se zraněným stehenním svalem.

III. TŘÍDA

Jestliže v přeboru se dařilo domácím celkům, tak v A skupině třetí třídy to platí spíše o hostujících týmech. V sedmi zápasech se konal export tří bodů hned v pěti případech. Jediné doma dokázaly vyhrát Pyšely, za to však nejvyšším výsledkem. Debaklem 7:0 vyprovodily Chocerady. Alespoň bod pak doma po remíze se Soběhrdy urvaly Čerčany. Hattrick Jakuba Horáka pak znamenal výhru Ostředku v Úročnici. Vrchotovy Janovice vyhrály v Lešanech 4:1 a taky tady se dokázal jeden střelec prosadit třikrát. Konkrétně to byl hostující kapitán Pavel Němec. Jediný gól pak rozhodl zápas v Poříčí, kde se radovaly Jírovice. Také tady řídil výhru kapitán Rudolf Svoboda. Drachkov vyhrál v Teplýšovicích 2:1, když zápas otočil v rozmezí čtyř minut v závěrečné čtvrthodině. Devět branek a jedna červená padlo v Voticích, kde vyhrály Krhanice 6:3. Čtyřikrát se trefil za záda domácího brankaře Jiří Moulík.

SKUPINA B

Béčko Miřetic nedokázalo navázat na kanonádu z minulého týdne proti Načeradci, když doma podlehlo Kondraci 1:4. Naopak zmiňovaný Načeradec se z desítky oklepal a zaznamenal první letošní bod, když překvapivě remizoval 1:1 na hřišti favorizovaných Bílkovic. Naopak stoprocentní zůstává Nesperská Lhota, která potvrdila domácí tři body z minulého kola také na venkovním hřišti. Ve Velíši měla skvělý nástup, když v sedmé minutě vedla už 2:0. Dobře rozehraný zápas pak dovedla k vítězství 4:1. Stoprocentní je i Pravonín, jež bral tři body a čisté konto po výhře 2:0 ve Struhařově. Ještě pět minut před koncem byl stav sice bezbrankový, ale hosté rozhodli dvěma góly last minute. Trojici stoprocentních pak uzavírají Zdislavice. Ty vyhrály 2:1 v Libeži, když se o obě jejich branky postaral Tomáš Kubálek, druhou dal z penalty.

OKRESNÍ PŘEBOR – 2. kolo

Chotýšany – Neveklov 1:0 (75. Korecký), Křivsoudov – Jankov 9:1 (6., 11., 21. a 47. Mišoň, 62. a 76. Veselka, 44. Tulinský, 80. Vopěnka, 82. Macháček – 30. Němeček), Týnec – Přestavlky 2:1 (5. a 85. Stejskal – 61. Kondáš), Postupice – Nespeky B 2:2 (13. Šetek, 80. Mareš – 15. Matyášek, 39. Vojkůvka), Divišov B – Struhařov 3:2 (41. a 53. Janovský, 29. Hák – 88. Sysel, 90. Hroch), Maršovice – Bystřice 4:1 (5., 28., 47. a 64. Žížala – 36. Frajer), Mezno – Dolní Kralovice nehráno pro nezpůsobilou plochu, odloženo na 18. září

1. Křivsoudov 2 2 0 0 17:4 6

2. Divišov B 2 2 0 0 7:4 6

3. Týnec 2 2 0 0 5:2 6

4. Nespeky B 2 1 1 0 7:3 4

5. Maršovice 2 1 1 0 7:4 4

6. Postupice 2 1 1 0 4:2 4

7. Neveklov 2 1 0 1 5:4 3

8. Chotýšany 2 1 0 1 4:8 3

9. Dolní Kralovice 1 0 1 0 3:3 1

10. Struhařov 2 0 0 2 5:8 0

11. Přestavlky 2 0 0 2 3:6 0

12. Mezno 1 0 0 1 1:5 0

13. Bystřice 2 0 0 2 2:7 0

14. Jankov 2 0 0 2 1:11 0

III. TŘÍDA – SKUPINA A – 2. kolo

Úročnice Benešov – Ostředek 1:3 (34. Hošek – 4., 39. a 83. Horák), Pyšely – Chocerady 7:0 (32. a 47. Sládek, 50. a 72. Šimeček, 15. Blokeš, 26. Krámek, 75. Jelínek), Lešany – Vrchotovy Janovice 1:4 (56. Ludvík – 6., 39. a 41. Němec, 48. Bursík), Čerčany – Soběhrdy 1:1 (70. Modálek – 50. Kotek), Poříčí B – Jírovice 0:1 (57. Svoboda), Teplýšovice B – Drachkov 1:2 (4. Hnilička – 75. Bílek, 79. Mareš), Votice B – Krhanice 3:6 (60. a 84. Molčík, 58. Munkači – 8., 30., 75. a 80. Moulík, 77. Novák, 83. Ruš).

1. Vrch. Janovice 2 2 0 0 7:1 6

2. Jírovice 2 2 0 0 6:3 6

3. Drachkov 2 2 0 0 4:2 6

4. Soběhrdy 2 1 1 0 5:4 4

5. Pyšely 2 1 0 1 8:2 3

6. Krhanice 2 1 0 1 9:7 3

7. Poříčí B 2 1 0 1 4:2 3

8. Lešany 2 1 0 1 5:4 3

9. Úročnice BN 2 1 0 1 5:5 3

10. Ostředek 2 1 0 1 3:5 3

11. Čerčany 2 0 1 1 3:5 1

12. Teplýšovice B 2 0 0 2 1:5 0

13. Votice B 2 0 0 2 6:11 0

14. Chocerady 2 0 0 2 1:11 0

III. TŘÍDA – SKUPINA B – 2. kolo

Libež – Zdislavice 1:2 (73. Kukla – 55. a 72. Kubálek), Bílkovice – Blaník Načeradec 1:1 (82. Bareš – 45. Bílý), Miřetice B – Kondrac B 1:4 (28. Moudrý – 18. a 90.+2 Rakáš, 6. Záklasník, 22. Švec), Tichonice – Trhový Štěpánov 2:2 (21. a 55. Gregor – 79. Petřina, 83. Chvojka), Velíš – Nesperská Lhota 1:4 (72. Matějka – 7. a 80. Brožík, 5. Kočí, 50. Strnad), Popovice – Kamberk 5:3 (50. a 72. Heřmánek, 20. Žížala, 38. Kopecký, 67. Kaucký – 28. Kosák, 37. Kosina, 44. Švec), Struhařov B – Pravonín 0:2 (85. Hrubeš, 90. Blažek).

1. Nesperská Lhota 2 2 0 0 8:2 6

2. Pravonín 2 2 0 0 7:2 6

3. Zdislavice 2 2 0 0 6:4 6

4. Bílkovice 2 1 1 0 7:2 4

5. Trhový Štěpánov 2 1 1 0 5:2 4

6. Miřetice B 2 1 0 1 11:7 3

7. Popovice 2 1 0 1 8:7 3

8. Kondrac B 2 1 0 1 6:6 3

9. Velíš 2 1 0 1 3:5 3

10. Tichonice 2 0 1 1 3:6 1

11. Blaník Načeradec 2 0 1 1 4:11 1

12. Struhařov B 2 0 0 2 1:4 0

13. Libež 2 0 0 2 1:5 0

14. Kamberk 2 0 0 2 4:11 0

IV. TŘÍDA – SKUPINA A – 2. kolo

Bukovany – Jablonná 2:4 (12. Pohunek, 89. Husák – 5- Bačík, 51. Padevět, 62. Rabiňák, 75. Křivánek), Bílkovice B – Netvořice 1:3 (51. Havelka – 44., 56. a 90. Berka), Pecerady – Neveklov B 3:4 (66. Žížala, 66. Artus, 68. Pádivý – 5., 17., 40. a 75. Fišer), Úročnice Benešov B – Václavice 2:5 (65. Žemlička, 75. Mrkvička – 13., 63. a 80. Šindelář, 20. Vlach, 82. Kadlec), Zaječice – Chotýšany B 5:3 (35. a 67. Maruška, 51. Konečný, 70. Jaeger, 76. Cina – 6. Kratochvíl, 56. Říha, 79. Holejšovský).

1. Václavice 2 2 0 0 10:4 6

2. Netvořice 2 2 0 0 8:2 6

3. Neveklov B 2 2 0 0 8:4 6

4. Jablonná 1 1 0 0 4:2 3

5. Maršovice B 1 1 0 0 2:1 3

6. Úročnice BN B 2 1 0 1 5:5 3

7. Zaječice 2 1 0 1 6:8 3

8. Bílkovice B 2 0 0 2 2:5 0

9. Pederady 2 0 0 2 3:7 0

10. Chotýšany B 2 0 0 2 4:9 0

11. Bukovany 2 0 0 2 4:9 0

IV. TŘÍDA – SKUPINA B – 2. kolo

Ratměřice – Mezno B 6:6 (53. a 65. Pospíšil, 10. D. Tichý, 17. Pohnan, 34. Mohish, 88. R. Tichý – 5., 25., 50., 73. a 80. Dohnal, 23. Mazour), Jankov B – Postupice B 4:5 (20. Ždych, 22. Krška, 60. Kolář, 66. Říha – 25. Hýbek, 32. Khandl, 41. Papadopulos, 51. Janů, 80. Tůma), SK Načeradec – Olbramovice B 0:1 (51. Přibyslavský), Louňovice pod Blaníkem – Heřmaničky nedohráno za stavu 0:0 pro nepřízeň počasí.

1. Postupice B 2 2 0 0 9:6 6

2. Ratměřice 2 1 1 0 10:7 4

3. Mezno B 2 1 1 0 10:8 4

4. Miličín 1 1 0 0 4:1 3

5. Louňovice 1 1 0 0 4:3 3

6. Olbramovice B 2 1 0 1 3:4 3

7. Budenín 1 0 0 1 3:4 0

8. Jankov B 2 0 0 2 6:9 0

9. Heřmaničky 1 0 0 1 1:4 0

10. SK Načeradec 2 0 0 2 1:5 0

IV TŘÍDA – SKUPINA C – 2. kolo

Dolní Kralovice – Vracovice 2:1 (12. Novosád, 61. Vlk – 39. Kolář), Křivsoudov B – Čechtice 1:1 (68. Mehessen – 64. Jaroš), Radošovice – Hulice 2:2 (55. Kulík, 90. Bělohlávek – 50. Exner, 72. Mach), Trhový Štěpánov B – Keblov 5:0 (29. a 55. Šefara, 42. Novotný, 62. Neděla, 78. Kodera), Libouň – Pravonín B 5:3 (10. a 47. Žovinec, 44. a 71. Pešek, 88. Pěnkava – 25. Janoušek, 48. Ježek, 73. Toula).

1. Libouň 2 2 0 0 7:3 6

2. Dolní Kralovice 2 2 0 0 4:2 6

3. Hulice 2 1 1 0 6:3 4

4. Radošovice 2 1 1 0 4:3 4

5. Trhový Štěpánov B 2 1 0 1 6:2 3

6. Vracovice 2 1 0 1 3:3 3

7. Křivsoudov B 1 0 1 0 1:1 1

8. Čechtice 2 0 1 1 1:3 1

9. Pravonín B 2 0 0 2 4:7 0

10. Kladruby 1 0 0 1 1:4 0

11. Keblov 2 0 0 2 1:7 0