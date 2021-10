Jak hodnotíte duel proti Chotýšanům?

Zápas proti Chotýšanum se díky vysoké výhře hodnotí dobře. Sice to ze začátku zápasu na takový výsledek nevypadalo, ale po závěrečném hvizdu jsme byli spokojení.

Výsledek 8:2 vypadá jednoznačně. Bylo to tak opravdu?

Sice jsme měli hned v první minutě gólovou šanci, ale pak se nám povedl první krok k tomuto výsledku až ve 13. minutě zásluhou Radka Skály. Ve 36. minutě přišlo pro nás oslabení, když se nám zranil Pepa Bartoš. Ale poločas jsme dohráli s vedením 2:0. Na začátku druhého poločasu se nám povedla dvouminutová pasáž, ve které jsme vstřelili tři branky a myslím si, že tím jsme asi rozhodli zápas.

Vstřelil jste pět branek. Kdy se vám to podařilo naposledy?

Tak to si nepamatuji. Co mi utkvělo v paměti, tak byla také vysoká výhra na zimním turnaji v Průhonicích. Myslím, že jsme vyhráli 10:2 a tam se mi podařilo vstřelit dokonce sedm branek.

Který z pěti gólů byl nejpovedenější?

Asi třetí trefa, když jsem dostal přihrávku za obranu a šel jsem sám na brankáře. Poté jsem přihrával Šášovi Petru Šachovi, před prázdnou branku a on mi to přihrál zpět a já už to dával do prázdné brány. Pak mi řekl, že mi přihrál jen proto, že chtěl abych zaplatil něco do kasy za hattrick.

Kolik jste zaplatil do klubové pokladničky?

Jelikož jsem pokladník, tak si vlastně musím stanovit příspěvek do kasy sám. Na takový počet branek nemáme stanovenou žádnou částku, protože se to často nestává.

Co na vás výkon řekla rodina a spoluhráči?

Spoluhráči samozřejmě gratulovali a také říkali, že kdybych nebyl takový dřevák tak jich nemuselo být jen pět ale třeba i deset. A manželka mi řekla, že jsem borec. Jinak samozřejmě to je hlavně zásluha spoluhráčů, protože díky nim se mi povedl takový krásný výsledek.

Fotbalista Pavel ŽížalaZdroj: Archiv sportovce