Ve fotbalovém okresním přeboru si několik outsiderů vyšláplo na papírově favorizované celky.

Ilustrační foto | Foto: Petr Vaněk

V okresním přeboru se urodilo několik zajímavých a překvapivých výsledků. Roli favorita však zvládli fotbalisté vedoucího Křivsoudova, kteří doma porazili Přestavlky těsně 2:1. Hosté sice šli těsně před přestávkou do vedení, ale dvě branky Davida Mišoně rozhodly o třech bodech pro domácí celek. Domácí ale v zápase na nějaký čas přišli o Jiřího Doležala. Ten v 82. minutě předvedl „dobrou“ hru hlavou. Po hříchu však nehlavičkoval do míče, nýbrž do obličeje jednoho z protihráčů. Zápas se tak bude pro Doležala dohrávat na disciplinárce.