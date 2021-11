Fotbalisté Radošovic hrají okresní IV. třídu skupinu B. Mají za sebou 13 podzimních zápasů, ale vzpomínat na ně nebudou dobře. Na podzim letošního roku nevyhráli ani jeden duel, navíc skóre mají 15:84. Mezi nejméně povedené patřilo střetnutí s Trhovým Štěpánovem "B", které Radošovice prohrály vysoko 0:11.

Jak hodnotíte podzimní část sezony?

Pokud mám být upřímný, tak jedním slovem katastrofa. Neuhráli jsme ani jeden bod, bylo to špatné.

Proč se týmu nedařilo?

Jedním z důvodů může být to, že mladí kluci buď skončili, nebo chtěli přejít jinam po několika zápasech, ve kterých se nám nedařilo. Většina hráčů, kteří tu hrají, jsou ve věkové skupině 40+.

Máte problémy s hráčským kádrem?

Kromě posledních dvou nebo tří zápasů jsme měli problém dát jedenáct lidí. Jezdili jsme na zápasy s menším počtem hráčů.

Radošovický Miloš KrálZdroj: archiv M. Krále



Budete řešit posílení kádru?

Něco jsme začali řešit už před koncem podzimní části. Některé hráče máme vyhlídnuté, ale ještě je to v řešení. Nechci to zakřiknout, ale snad se něco rýsuje.

Dokázal byste najít na podzimní části sezony nějaká pozitiva?

Rozhodně to, že tito starší fotbalisté chodí pravidelně. Neodradí je to, že někde dostaneme hodně gólů. Řeknou si, že půjdou do dalšího zápasu, a pak zase přijdou. Teď jsme se scházeli jen na zápasy. Před koronavirovou pandemií jsme měli trenéra a měli jsme i tréninky. Jenže tehdy se jen trénovalo a nebylo možné hrát zápasy, což se lidem nelíbilo. Když se uvolnila opatření, tak se trénovalo třikrát týdně, ale zápasy nebylo možné hrát.

Jak to bylo dál?

Tento stav trval tři čtyři měsíce, pak už přestali chodit hráči. Na druhou stranu to chápu, mají práci, rodinu nebo další zájmy. Pak to přestalo bavit i trenéra a od té doby se scházíme jen na zápasy.

Jaké jsou tedy cíle klubu pro zbytek sezony?

Dohrát se vztyčenou hlavou tuto sezonu, zkusit se odlepit od dna. Hrajeme nejnižší soutěž a byl bych rád, aby se zde IV. třída zachovala. Co jsem slyšel, tak na některých vesnicích se blíží konec fotbalu, mají problémy s mládeží. Snad to zvládneme.