Jak hodnotíte podzimní část sezony?

Rozhodně pozitivně, hlavně jsme se v této těžké době dokázali dát dohromady a je nás celkem dost. Některé mančafty ve čtvrté třídě mají problémy s počtem hráčů, musím zaklepat, nás se to netýká. My to tu máte takové přátelské a funguje to. Jdeme si udělat žízeň, a pak se potkáme na klobáse (smích).