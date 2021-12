Jak ovlivnila pandemie koronaviru fotbal v Kladrubech?

Ovlivnila jako všude jinde. Slyším to i ze všech stran od kolegů z ostatních klubů. Během koronavirové přestávky si řada lidí uvědomila , že jim vlastně fotbal nechybí. Že mají volné víkendy, víc času na partnerky, na nové aktivity. Přišli jsme tak v týmu nejméně o tři opory, kteří se nám po vynucené pauze už do týmu nevrátili.

S jakými cíli jste tedy šli do této sezony?

Můj cíl a cíl nás všech v klubu se nemění. Hrát fotbal, který nás baví. Nemáme postupové ambice, ale prohrávat nikoho také nebaví. Odehráli jsme řadu slušných zápasů, kdy jsme byli přinejmenším vyrovnaným soupeřem favoritů a i přes to, že jsme to výsledkově nezvládli, odcházeli jsme spokojeni se hrou. Když se zvítězí, je ta radost o to sladší. Bohužel jsme i dost zápasů nezvládli a to zejména kvůli špatné docházce některých hráčů. Velkou radost nám dělá nově založené družstvo mladších žáků a jejich první velká vítězství.

Jak hodnotíte průběh podzimní části?

Rozhodně jsme zklamáni. Dovolím si říct, že jsme ve více jak polovině utkání byli lepším týmem. Ale neproměňování brankových příležitostí a špatná docházka na zápasy byly naše dvě největší bolesti. Většinu zápasů jsme prohráli ve druhých poločasech, kdy jsme odpadli fyzicky. Nebylo kým střídat a řada hráčů hrála na pokraji sil a s různými zraněními. Jsem už u fotbalu více než 42 let. Bohužel sleduji trend některých dnešních mladých hráčů, kteří příjdou na fotbal jen když nemají nic jiného na práci. Když to trochu zjednoduším, tak musí svítit sluníčko, nevaří babička svíčkovou, nemusí jet nakupovat do Ikea, soupeř musí být hratelný a podobně. Občas slýchám neuvěřitelné výmluvy, proč nemůžou přijít na zápas. Je opravdu jen hrstka těch co mají fotbal na prvním místě a podřizují mu svůj program. Říká se jim srdcaři a počítám se mezi ně.

Vstřelili jste 19 branek, méně mají pouze Radošovice. Je právě koncovka vaším největším problémem?

Je to jeden ze dvou největších bolestí naší hry. Na každý gól potřebujeme deset šancí. Zranění některých hráčů, odchody ale i nedostatečný důraz a klid v koncovce jsou hlavním faktorem naší nízké střelecké potence.

Byl zápas proti Libouni tím nejpovedenějším na podzim?

To bych ani neřekl. Soupeř s vysokým věkovým průměrem mužstva byl hodně oslaben zraněními a hrál stejně jako my v deseti lidech v poli. Zápas se hrál v termínu prodlouženého víkendu a byl velký problém sehnat dostatek hráčů. Soupeř odpadl fyzicky a po odstoupení dalšího zraněného hráče už nekladl téměř žádný odpor. Takže výsledkově nejlepší výkon, ale myslím že jsme odehráli lepší zápasy .

Chystáte přes zimu získat nějaké posily?

K nám během podzimu přibylo několik posil. Bohužel ani jim se nevyhnula zranění. Já bych si moc přál, aby se vrátili do sestavy. Protože v plné sestavě jsme schopni čelit každému týmu naší soutěže. Sehnat kvalitní posilu do našich podmínek je velice těžké. Ale nevylučuji ani to.

Plánujete nějaké změny v areálu nebo u hřiště?

Tohle je věc, která mě osobně hodně trápí. Naše hřiště je na pozemku Rehabilitačního ústavu. Stav našeho zázemí je momentálně asi nejhorší na okrese. Vedení ústavu do budoucna plánuje stavět vedle hřiště víceúčelovou sportovní halu se zázemím i pro fotbalisty, tedy i pro nás. Bohužel se projekt už několik let odkládá. Prioritu má zázemí pacientů ústavu.

A co Kladruby?

Obec, která náš tým finančně podporuje, a za to ji patří veliké poděkování, nemá možnost zafinancovat stavbu nového zázemí, neboť se nejedná o pozemek obce. Převod pozemku na obec nepřipadá pro současné vedení ústavu v úvahu. Máme hřiště v zápůjčce a je velice těžké dosáhnout na dotace. Takže naše přání po lepším zázemí se upíná k vedení Rehabilitačního ústavu. Sport v Kladrubech byl s ústavem vždy provázán a naše zápasy pravidelně pacienti RÚ navštěvují. Hřiště je využíváno zaměstnanci, jejich dětmi i pacienty ústavu.

Co očekáváte od jarní fáze sezony?

Jarní sezona ukáže do jisté míry budoucnost klubu. Pokud se nám podaří tým doplnit nyní zraněnými hráči, těmi co nechodili či posilami, příjdou i výsledky a bude nás fotbal zase těšit. Pokud ne, budeme prohrávat a může to v nejhorším případě znamenat i konec klubu. Za sebe udělám maximum, aby se to nestalo. Ale rok od roku je to těžší a těžší. Jsme malý vesnický tým. Fotbal je fyzicky náročný sport a lidi jsou dnes dost pohodlní. Takže není lehké každý rok sehnat dostatek nadšenců pro ten náš krásny sport. Podle mě ale fotbal na vesnici patří a měl by tam i zůstat. Stejné problémy řeší řada klubů. A bude se to ještě horšit. Chybí mládežnická družstva. Snad se vedení svazu podaří vrátit důvěru lidí k tomuto sportu a přitáhne zpět mladé fotbalisty. V nich je budoucnost fotbalu na všech úrovních.