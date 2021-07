V prvním případě šlo o částku 8 700 Kč. Jednalo se o výtěžek z tomboly, který se vedení OFS Benešov rozhodlo věnovat organizaci Pramen. Ta se věnuje organizování volnočasových aktivit pro děti se speciálními potřebami. „Příspěvek organizaci Pramen byl plánován už při přípravě celé akce. Díky vyššímu výtěžku z tomboly jsme však mohli přispět více, než bylo původně plánovaných pět tisíc korun,“ těšilo předsedu OFS Benešov Tomáše Nováka.

Ve druhém případě šlo o příspěvek do sbírky Fotbal pro Moravu, která shromažďuje finanční prostředky na pomoc klubům z Moravy, co byly nedávno postiženy tornádem. Tam OFS Benešov společně s vítězi Letního poháru (TJ Sokol Vrchotovy Janovice, Tj Sokol Mezno, TJ Sokol Teplýšovice a SK Chocerady) věnoval dokonce částku ve výši 15 tisíc korun.

„Všichni zažíváme nelehké časy, i fotbalové kluby na okrese Benešov jsou postiženy dopadem pandemie a opatřeními s ní související, to ovšem není nic proti tomu, co postihlo nedávno jednu část Moravy, a to včetně fotbalových klubů. Proto jsme se rozhodli s kolegy ze Středočeského krajského fotbalového svazu uspořádat sbírku v jejich prospěch a jsem rád, že jsem se dohodl i s kluby tady u nás na okrese a s kolegy ve VV OFS Benešov, že do ní přispějeme,“ uvedl předseda OFS Benešov a současně místopředseda SKFS.