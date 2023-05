/FOTOGALERIE/ Máte chuť užít si o víkendu nějaký fotbalový zápas? Ať už půjde o souboje profesionálů nebo ryzích amatérů, je opravdu z čeho vybírat. Podívejte se do našeho víkendového přehledu. Ten je rozdělen na dvě části. V té první jsou zápasy středočeských týmů v celostátních (jen domácí) a krajských (komplet) soutěžích, v té druhé pak soutěže dospělých na Benešovsku. Už víte, které zápasy si vyberete?

Celostátní a krajské soutěže

V SOBOTU 29. DUBNA

F:NL: 17.00 Příbram – Vlašim

ČFL A: 10.30 Hostouň – Písek

ČFL B: 10.30 Kolín – Hr. Králové B, 17.00 Zápy – Chlumec n. C.

Divize A: 14.00 Tochovice – Petřín Plzeň

Divize B: 10.15 Kladno – Česká Lípa, Neratovice – Slaný

Divize C: 17.00 Dobrovice – Turnov

Krajský přebor: 10.15 Hřebeč – Horky n. J., 12.30 Poříčany – Sp. Příbram, 17.00 Povltavská FA B – Sedlčany (hř. Hvozdnice), Beroun – Nespeky, Doksy – Mn. Hradiště

I. A třída A: 10.00 Jíloviště – Kosoř, 10.30 Vestec – Kralupy, 17.00 Kladno B – Nelahozeves, Králův Dvůr B – Klecany, Milín – Chlumec, Jinočany – Podlesí, Velká Dobrá – Slaný B, Nové Strašecí – SK Rakovník

I. A třída B: 10.15 Čelákovice – St. Boleslav, 17.00 Poříčí n. S. – Čáslav B, Votice – Dol. Bousov, Boh. Poděbrady – Pš. Mělník, Luštěnice – Vlašim B, Hlízov – Býchory

I. B třída B: 10.30 Pěčice – Kosmonosy B, 17.00 Bakov – Hovorčovice, Libčice – Lužec, FC Mělník – Benátky B

I. B třída C: 10.30 Zeleneč – Pečky, 13.00 Vrdy – Pátek, 17.00 Ostrá – Velim B, Sadská – Městec Králové, Bílé Podolí – Milovice

I. B třída D: 13.00 Kácov – Miřetice, Jevany – Sedlec-Prčice, 17.00 Divišov – Teplýšovice, Říčany – Vyžlovka, Křivsoudov – Sázava

I. B třída E: 17.00 Jince – Rožmitál p. Tř., 10.15 Tlustice – Jílové, Loděnice – Nová Ves p. Pl., Jesenice – Neumětely, Zdice – Lety

V NEDĚLI 30. DUBNA

F:L: 15.00 Ml. Boleslav – Zlín

ČFL A: 17.00 Povltavská FA – Zbuzany (hř. Štěchovice)

Divize A: 10.30 Příbram B – Mar. Lázně

Divize C: 17.00 Benátky n. J. – Velké Hamry, Čáslav – Trutnov

Krajský přebor: 15.00 Sokoleč – Kutná Hora, 17.00 Velim – Tuchlovice, Průhonice – Dobříš

I. A třída B: 17.00 Lysá n. L. – Nymburk, Úvaly – Sn Poděbrady

I. B třída A: 10.15 Tn Rakovník – Švermov, Lhota – Libušín, Braškov – Mšec, 17.00 Roztoky – Hostouň B, Zavidov – Tuchoměřice, Hředle – Lubná, Lány – Vraný

I. B třída B: 17.00 Všestudy – Byšice, Velvary B – Chotětov, Rejšice – Záryby

I. B třída C: 17.00 Semice – Jíkev, Plaňany – Vykáň

I. B třída D: 17.00 Velké Popovice – Kunice, Sedlčany B – Uhl. Janovice

I. B třída E: 17.00 Černolice – Dobříš B, Cerhovice – Psáry

Okresní soutěže

V SOBOTU 29. DUBNA

Okresní přebor: 17.00 Olbramovice - Dolní Kralovice, Chocerady - Pravonín, Neveklov - Kondrac, Týnec nad Sázavou - Maršovice, Přestavlky - Nespeky B

III. třída A: 17.00 Lešany - Krhanice, Jablonná - Jírovice, Miličín - Zaječice, Úročnice - Čerčany, 19.30 Poříčí n. S. B - Bystřice

III. třída B: 14.30 Trhový Štěpánov - Čechtice, 17.00 Tichonice - Bílkovice, Libež - Ostředek, Chotýšany - Zdislavice, Popovice - Miřetice B

IV. třída A: 17.00 Netvořice - Drachkov

IV. třída B: 17.00 Radošovice - Jankov B, Mezno B - Struhařov B, Ratměřice - Velíš

IV. třída C: 17.00 Dolní Kralovice B - Čechtice B, Trhový Štěpánov B - Křivsoudov B

V NEDĚLI 30. DUBNA

Okresní přebor: 15.00 Struhařov - Vrchotovy Janovice, 17.00 Jankov - Mezno

III. třída A: 14.30 Teplýšovice B - Václavice, 15.30 Soběhrdy - Pyšely

III. třída B: 15.00 Bl. Načeradec - Kondrac B, Divišov B - Postupice

IV. třída A: 14.00 Týnec n. S. B - Pecerady/Bukovany, 15.00 Olbramovice B - Budenín, 17.00 Neveklov B - Votice B

IV. třída B: 15.00 Louňovice p. B. - Kamberk, Heřmaničky - Nesperská LhotaIV. třída C: 15.00 Vracovice - SK Načeradec, Pravonín B - Hulice, Keblov - Libouň