Jak hodnotíte víkendové utkání proti Lešanům? Kladně, minulý týden jsme hráli proti Úročnici a stálo to za starou bačkoru. Tentokrát jsme ukázali dobrý výkon a podařilo se vyhrát. Výsledek 9:1 mluví sám za sebe.

Bylo dění na hrací ploše opravdu tak jednoznačné?

Nejprve jsme se dostali do vedení, soupeř pak vyrovnal. Bylo to takové na vážkách, soupeř hrál dobře. Následně jsme dali tři góly a v poločase náš tým vedl 4:1. Pak už hostující tým úplně odešel.

Na výhře jste se podílel hattrickem. Jaká k němu byla cesta?

Před prvním gólem brankář vyrazil střelu a já jsem dorážel do jeho protipohybu. Druhému gólu předcházela situace z pravé strany, Ondra Svoboda proběhl celou jejich obranu a nacentroval mi míč. Já ho jen uklidil do prázdné branky. Třetí gól padl po dlouhém míči za obranu soupeře a já mířil sám na brankáře. Balon jsem poslal k tyči.

Fotbalista Miloslav Krámek.Zdroj: Archiv sportovce

Váhal jste nad místem, kam vystřelit?

Neváhal. Trenér nám říkal, abychom se podívali na brankáře. Přišlo mi, že moc neskákal k tyčím, tak jsem toho využil.

Podařilo se vám už někdy vstřelit hattrick za 47 minut?

Hattrick ne, ale celkově jsem už v minulosti vstřelil během zápasu pět gólů. Tehdy jsem si také vysloužil rozhovor v novinách (smích).

Díky třem brankám jste aktuálně na pátém místě mezi nejlepšími střelci soutěže…

Já vím, tuto statistiku sleduji, ale stále nejsem spokojený. Ještě lépe je na tom můj spoluhráč Míra Hruška, který má šestnáct gólů, o tři víc než já. Potřebuji ho překonat.

Jak na to?

Jednoznačně zlepšit výkon, zapracovat na sobě. Tři góly z víkendu jsou sice pěkné, ale z mého pohledu byl výkon nedostačující.

Souvisí to nějak s vaším střídáním v 50. minutě?

Ano, v prvním poločase jsem si udělal něco s kotníkem, špatně jsem našlápl. Od té doby to bylo horší a horší, a proto jsem musel střídat krátce po začátku druhého poločasu.

Jak vám je teď? Ptám se v souvislosti s dalšími zápasy.

Zatím jsem to ledoval a vypadá to v pohodě. Snad budu na víkendový zápas připravený.



Gólovým lídrem soutěže je Tomáš Sahula, znáte se?

Znám ho, ale nikdy jsme se spolu nějak hodně nebavili. Myslím, že hraje za Jírovice. Nikdy se mi nestalo, abych hrál proti němu a on nám dal gól. Nám branku ještě nedal, takže nemůžu posoudit jeho kvalitu, ale jednadvacet vstřelených branek je hodně.

