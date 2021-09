Nejlepším střelcem III. třídy skupiny B je s jedenácti góly popovický Josef Kopecký. Na záda mu dýchá právě Čapek a Josef Jenšík z Miřetic. Oba mají shodně deset přesných zásahů. Osmatřicetiletý fotbalista v minulosti nastupoval za Benešov či Vlašim. Znovu se zapsat do listiny střelců bude moci už následující vík

Trhový Štěpánov vstoupil do zápasu aktivně, už v páté minutě vybojoval pokutový kop, který proměnil Milan Čapek. Hned v následující minutě přidal stejný hráč druhou branku. Čapek dokonal hattrick ještě v prvním poločase, stačilo mu k tomu dvaadvacet minut. Následovaly další dva rychlé góly, ve 38. minutě pálil přesně Michal Chvátal a o minutu později znovu přepsal skóre Čapek. Poslední gól v prvním poločase zařídil Štěpán Neděla. Po prvním poločase vedli domácí 6:0.

Fotbalisté Trhového Štěpánova v rámci sedmého kola III. třídy skupiny B hostili Kamberk. Domácí vstupovali do zápasu vzhledem k tabulkovému postavení v roli favorita. Tento fakt umocnilo také to, že Kamberk přicestoval k utkání s velmi úzkým kádrem. Na střídání hosté neměli ani jednoho hráče. Základní jedenáctka musela odehrát celý mač.

Milan Čapek, fotbalista Trhového Štěpánova, o víkendu řádil. Do sítě Kamberku vstřelil sedm gólů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.