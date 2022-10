Čekal jste, že budete tak výrazně dominovat?

Věděli jsme, že Jablonná měla velmi dobrý vstup do sezony a držela si první místo v tabulce, ale postupem zápasů její výkon uvadal. Očekávali jsme tedy hratelnějšího soupeře, nicméně určitě ne takový výsledek. Hrálo se nám dobře, soupeř nám nechával celkem dost prostoru pro naši hru a jeho nakopávanými balony nijak neohrozili naši bránu. Brzo jsme dali úvodní branku, následně zápas neměl takový náboj. Po 25. minutě jsme začali zase tlačit, dali další gól a pak už jsme měli zbytek zápasu v naší režii. V podstatě za celých 90 minut měl soupeř dvě šance, z čehož vstřelili jediný gól. Mrzí nás ta jedna obdržená branka, kdy jsme za stavu 9:0 polevili a nechali útočníka běžet samotného na gólmana.

Mohl byste popsat vaše čtyři branky?

Při prvním gólu jsme využili přečíslení, myslím si 3 na 2, kdy se postupně z pravé strany dostal míč přes velké vápno až ke mně na levou stranu, obránce se mi střelu snažil blokovat, ale tím stínil brankáři, který na střelu na zadní tyč nestihl reagovat. Druhý gól padl hned z kraje druhého poločasu, kdy jsem dostal balon do ulice do vápna, z blízka jsem trefil brankáře, ale vyrazil zpět ke mně a z dorážky jsem dával do prázdný. Třetí gól padl po pěkné kombinaci, která začala až od brankáře, kdy jsme se dostali až do soupeřova vápna. Přihrávka záložníka na penaltu šla na druhého útočníka, kterého jsem si okřikl, ten mi to pustil mezi nohama a zblízka jsem zakončoval pod břevno. Čtvrtý gól padl krátce poté. Soupeř se po rozehrávce nestihl pořádně srovnat, dostal jsem balón do ulice, brankář vyběhl mezi penaltu a velké vápno a trochu se štěstím jsem ho obstřelil těsně pod břevno. Branky to byly celkem povedené.

Kolik jste za góly zaplatil do klubové pokladničky?

Kase jsem se zatím vyhnul, ale pokladník je moc poctivý, aby mi to prošlo. Ten mi to spočítá i s úroky na příštím zápase.

Jak zatím hodnotíte probíhající sezonu?

Letošní sezóna je zatím velké zklamání. Naše herní výkony jsou vcelku dobré, ale bohužel se hraje fotbal na góly a ty se nám moc střílet nedaří. Tohle negativum vztahuju dost i na sebe, protože góly sice nějaké dám, ale mělo by jich padat víc. Jakmile pak jen za podzim prohrajete třikrát o jeden gól, a nebo se remizuje, tak je to hrozná škoda bodů a psychika utrpí. Jsem tedy rád za sobotní zápas, nejen že jsme vyhráli, ale podařilo se nám vstřelit i tolik gólů. Věřím, že nás to nakopne a zbytek podzimu neztratíme zbytečné body.

Aktuálně jste mezi střelci soutěže na čtvrté pozici. Jak důležitá je pro vás statistika střelců?

Upřímně ani nevím, že se pohybuju v tabulce takhle vysoko. Důležité je, aby ty góly v zápase něco znamenaly, aby nám vyhrávaly zápasy a nedělaly jen lepší skóre. Nicméně mě samozřejmě těší, že se mi daří objevovat se v těchto statistikách.