Úvodní branku jste vstřelil z penalty, co jí předcházelo?

Penaltě předcházel náš roh, který byl dobře kopnutý. Naběhl si na něj Honza Žák, trefil tyč a z následné dorážky nastřelil jednoho hráče z Marošovic do ruky. Rozhodčí měl dobrý výhled a bez zaváhání písknul penaltu.

Byl jste nervózní před pokutovým kopem?

Ano. Bylo to za nepříznivého stavu pro náš tým a potřebovali jsme vyrovnat.

Mohl byste popsat i dva vaše zbývající góly?

Druhý gól padl ze standardní situace. Bylo to asi čtyřiceti metrů od brány. Nakopl jsem míč do vápna, spoluhráči udělali výborný náběh a balon propadl k překvapení všech až do brány. Třetí gól jsem vstřelil z přímého kopu. Všiml jsem si, že gólman nemá dobré postavení, a proto jsem poslal míč na jeho stranu.

Jak tedy hodnotíte zápas proti Maršovicím?

Utkání bylo náročné. Hráli jsme s dobrým týmem, který nebyl na domácí půdě ještě poražen. O to víc si vítězství ceníme.

Teplýšovický trenér Sedlařík: Soupeř potrestal naši jedinou chybu v zápase

V čem byl největší rozdíl mezi týmy?

Náš tým byl více soustředěný. Nenechal se rozhodit výroky rozhodčího ani diváckou kulisou.



Díky třem gólům jste se aktuálně stal nejlepším střelcem soutěže. Sledujete tuto statistiku?

Občas ano, důležitější je pro mě ale úspěch celého týmu.



Celkově máte 21 branek, jste spokojený?

Ano. Nikdy jsem tolik gólů v jedné sezoně nedal.

Kdo je váš fotbalový vzor?

Určitě můj táta, který mě k fotbalu přivedl. Jako malý jsem k němu vzhlížel. Líbil se mi jeho zápal pro hru a bojovnost.

