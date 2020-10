Radost měl ale především z drtivého vítězství, které dle jeho tvrzení odpovídalo dění na trávníku. „Je pravda, že soupeř nastoupil v oslabené sestavě, ale na to se nikdo neptá. Byli jsme jasně lepší a výsledek je zcela zasloužený,“ konstatoval.

Pyšely zároveň potvrdily, že ofenziva je jejich doménou (daly už 31 branek – nejvíce ze všech). A to právě i díky Krámkovi, který jde do každého zápasu naplno a s jasným cílem. „Vždy chci dát co nejvíce branek,“ prozradil.

Letos už jich má na kontě devět. Kolik jich ale bude na konci sezony si netroufá odhadovat. „Nechci nic zakřikout,“ řekl na závěr Miloslav Krámek.

Nutno podotknout, že stejnou porci branek nastřílel o uplynulém víkendu i Aleš Strnad ze Struhařova B, který se při vítězství 10:2 prosadil pětkrát do sítě rezervního týmu Chotýšan. Jeho vizitku už ale dobře znáte, stal se totiž Kanonýrem víkendu před dvěma týdny.