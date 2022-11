Jak byste popsal zápas proti Miřeticím B? Zápas proti Miřeticim měl dva rozdílné poločasy. První, ve kterém jsme hráli celkem slušně, ale nedali asi pět tutovek a poté chybovali a namazali soupeři na tři góly. Před druhým poločasem byl v kabině ráznější pohovor trenéra, který nás probral a nakopl. Do druhého dějství jsme nastoupili odhodlání utkání zlomit na naši stranu. Za každou cenu jsme chtěli vybojovat na našem hřišti tři body, už nebylo nač se šetřit. Chtěli jsme podzim zakončit výhrou. V druhém poločase to byl úplně jiný obrázek, hráli jsme svižně, kombinačně a konečně začali proměňovat šance, které nás dovedli k vysoké výhře.

Jak se hrálo vám osobně?

Mě osobně se první poločas také tolik nedařilo, zahodil jsem tutovku a moc jsem se nenabízel spoluhráčům. Druhá půle už byla dobrá, byl jsem dost v kombinaci a konečně trefil zařízení.

Soupeř měl jen jednoho hráče na střídání, jak tato skutečnost ovlivnila zápas?

Tato skutečnost nijak zápas neovlivnila. My měli sice plnou lavičku ale jen na papíře. Pět hráčů se ze zápasu omluvilo z pracovních a zdravotních důvodu. Takže jsme také měli jednoho a druhý byl trenér, který si chtěl, pokud by to výsledek dovolil, také na podzim ještě kopnout a udělat žízeň.

Kdy se zápas začal lámat ve váš prospěch?

Zápas se zlomil na naši stranu po gólu na 5:3. Ten náš uklidnil a úplně uvolnil nohy a hlavy. Poté už jsme hráli zkušeně a vytvářeli si spousty šanci. I když se obětavý soupeř snažil za jakéhokoliv stavu a zablokovali a znemožnili nám spoustu dalších zakončení.

Vstřelil jste tři branky, dokázal byste je popsat?

První branka byla spíše vlastní. Dostal jsem od spoluhráče výborný centr do vápna a byl v souboji se stoperem. Od jeho hlavy se nakonec balón snesl k tyči jeho vlastní brány. Druhá branka, která zřejmě zlomila utkání, byla rychlá a přímočará akce. Naběhl jsem si do ulice, a dostal skvělý balón od našeho kapitána sám před brankáře a dokázal jsem balón uklidit mimo jeho dosah. Třetí jsem vybojoval míč u lajny. Zatáhl jsem jej do vápna a chtěl hledat spoluhráče. Přihrávka byla zblokovana, ale naštěstí se odrazila opět ke mně, a já balon poslal k pravé tyči,

Jak byste zhodnotil podzimní část z pohledu vašeho klubu?

Podzim hodnotím střídmě. Bodů máme sice dost, ale měli jsme jich mít minimálně o osm víc. Chtěli jsme se v tabulce pohybovat se špičkou, ale ztrácíme body se soupeři z nižších příček tabulky na jejich hřištích. Takové zápasy musíme vyhrávat, když to nejde fotbalově, tak to urvat bojovností. Další zápasy, jako například v Postupicích, kde nepůjčíte soupeři třicet minut balón v každém poločase. Hrajete skvěle, ale nedáte šance a soupeř čtyřikrát přejde půli a dá vám čtyři góly, tak tyhle zápas musíme také zvládat lépe. Máme pět zraněných hráčů, z toho tři čeká nejspíš operace, ti také chybí v naší sestavě. Musíme věřit, že se kluci dají dohromady a na soustředění dotrénujeme to, co nám teď schází k vítězství v těžkých či remízových zápasech.