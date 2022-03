Unikátní příloha pro fotbalové fajnšmekry. Kupte si Deník v úterý 15. března

Křemenovi vyšlo na podzim parádně utkání zejména proti rezervě Divišova. Jeho tým deklasoval soupeře vysokým rozdílem 13:2 a on se postaral hned o šest gólů svého týmu. Další zásahy přidával pravidelně během sezony, ale pokaždé už jednou maximálně dvěma brankami.

Kanonýr Neveklova ale parádně střídá fotbal s futsalem, kde má za sebou už osm sezon v nejvyšší soutěži. Ač jako fotbalový fanoušek fandí Spartě, tak ve futsale se proti ní staví jako soupeř úhlavního rivala. Už tři roky totiž obléká sešívaný slávistický dres. I proto v rychlopalbě otázek na chvíli zaváhal, jaký tým zvolí. Nakonec vybral ten z Letné. Teď už tři roky působí v Edenu.

Křemen začal futsalovou kariéru v sezoně 2014/2015. Za osm let působení v nejvyšší soutěži se hned pětkrát podíval i do vyřazovacích bojů a stejně tak tomu bude i letos. Na rozdíl od fotbalu se v halovém sportu probojoval i do národního týmu. V dospělé reprezentaci působí už pět let.

Co na sebe Jan Křemen prozradil, si poslechněte v našem videorozhovoru.

