Jak to momentálně vypadá s tréninky dorostu?

Tréninky jsme obnovili, protože byl zájem ze strany kluků. Samozřejmě, že se snažíme dodržovat vládní opatření, tedy ty dvojice a podobně. Momentálně nám situaci trochu zkomplikovala škola.

Jak to myslíte?

Někteří kluci budou psát přijímací zkoušky na střední školy, takže jsme měli minulý týden poněkud volnější tréninky, aby se mohli věnovat škole a měli čas na učení.

Jak přesně vypadají tréninky?

Zaměřili jsme je na rozhýbání, začali jsme s kruhovými tréninky a cvičením ve dvojicích. Snažíme se o kratší tréninky, tedy hodinu maximálně hodinu a čtvrt, a třikrát týdně. Klukům samozřejmě nejvíc chyběla samotná hra, teď si aspoň můžeme zahrát na dvě branky, byť v omezeném počtu.

Dříve jsme mívali delší tréninky?

Někdy se tréninky protáhly na delší dobu, ale na podzim jsme byli limitovaní stmíváním. Takže jsme čas tréninku museli uzpůsobit podmínkám.

Několik tréninků jste už absolvovali, jak se koronavir podepsal na hráčích?

Máme za sebou přibližně pět tréninků a nemyslím si, že by se na nich podepsal nějak negativně. Je vidět, že jim chyběl pohyb a parta. V dorostu máme dvacet hráčů a na tréninky chodí klidně i čtrnáct kluků.

To znamená, že někteří hráči s fotbalem skončili?

To bych úplně neřekl, ale zatím na trénink nepřišli. Záleží také na názoru jejich rodičů, zda je na trénink vzhledem k pandemické situaci pustí. Někteří se věnují škole, takže fotbalu dávají méně.

Jaký je váš názor na obavy rodičů, že by se mohly děti nakazit?

Žádné vědecké studie o přenosu koronaviru venku jsem nečetl, ale myslím si, že na venkovním hřišti riziko je minimální.

Dokážete odhadnout, jak to bude se zápasy?

To si nedokážu odhadnout, nicméně podle současných pravidel je nějaké výraznější rozvolnění ještě daleko. Jako klub jsme hlasovali pro dohrání podzimní části, ale příliš tomu nevěřím. Pokud by se soutěžní zápasy nehrály, chtěli bychom domlouvat přátelská utkání alespoň jednou týdně.

Trénovali byste i během letních prázdnin?

To úplně ne, ale chtěli bychom hrát co nejvíce zápasů. Pokud by to nebylo možné, tak bychom trošku jinak připravovali tréninky. Kladli bychom větší důraz na to, aby tréninky více hráče bavili, než abychom trénovali fyzičku.

Dokážete na první pohled poznat, kteří hráči trénovali individuálně?

To asi úplně ne, ale vím, kteří hráči naše individuální plány plnili. Navíc je znám delší dobu, takže dokážu tipnout, kteří se věnovali běhu.

Navíc celou zimu byla zavřená vnitřní sportoviště…

Byl to pro nás problém, protože jsme měli v Benešově domluvenou nafukovací halu.